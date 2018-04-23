На проспекте Победителей появились липы в горшках: фотофакт

Новости Беларуси. На проспекте Победителей от Немиги до Мельникайте появились необычные для Минска деревья в горшках, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Радуют глаз горожан 17 лип. В таком виде они будут дольше сохранять парадный вид, к тому же это позволяет ставить деревья прямо на асфальт. И это не последняя новинка от столичных озеленителей.

Анжелика Пузанкова, руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов зеленого хозяйства УП «Минскзеленстрой»:

Уже начаты работы по разбивке карты Республики Беларусь на площадке у гостиницы «Беларусь». Ведутся подготовительные работы: вынесены чертежи на натуру, снимается грунт, готовятся посадочные места для высадки растений.