﻿ На проспекте Победителей появились липы в горшках: фотофакт | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Столичные подробности

На проспекте Победителей появились липы в горшках: фотофакт

23.04.2018 - 22:47

Новости Беларуси. На проспекте Победителей от Немиги до Мельникайте появились необычные для Минска деревья в горшках, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Радуют глаз горожан 17 лип. В таком виде они будут дольше сохранять парадный вид, к тому же это позволяет ставить деревья прямо на асфальт. И это не последняя новинка от столичных озеленителей.

Анжелика Пузанкова, руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов зеленого хозяйства УП «Минскзеленстрой»:
Уже начаты работы по разбивке карты Республики Беларусь на площадке у гостиницы «Беларусь». Ведутся подготовительные работы: вынесены чертежи на натуру, снимается грунт, готовятся посадочные места для высадки растений.

На проспекте Победителей появились липы в горшках: фотофакт
На проспекте Победителей появились липы в горшках: фотофакт
Фото. На проспекте Победителей появились липы в горшках: фотофакт
На проспекте Победителей появились липы в горшках: фотофакт
Фото. На проспекте Победителей появились липы в горшках: фотофакт

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Здесь собрали первый в Беларуси телевизор, а соседи вместе ужинали под яблонями на автобусных сиденьях: история Красивого переулка
Обновить разметку на основных улицах Минска должны к 9 мая
Обновить разметку на основных улицах Минска должны к 9 мая
Уникальные кадры: площадь Коласа с частными домами и Комаровка без «кукуруз»
«Лично сдирал с барака, который пошёл под снос»: необычную коллекцию табличек собрал художник Дмитрий Сурский
Смотреть фильмы – в деревянный кинотеатр «Вымпел», за мороженым – в магазин «Звёздочка»: как жили на улице Леонида Беды в 70-ые
Что изменится на улице Макаенка после ремонта?
Что изменится на улице Макаенка после ремонта?
Светящиеся вывески в Минске ночью будут делать менее яркими
Светящиеся вывески в Минске ночью будут делать менее яркими
«Много сидело частных мастеров. Делали бочки деревянные, лапти даже продавали»: история Суражского рынка
Все новости по теме Улицы Минска
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru