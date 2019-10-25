На смену тёплой погоде. Утром Минск окутал густой туман – 5 фото

Новости Беларуси. Утро туманное. В Минске видимость на дорогах серьезно ограничена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Автомобилистам и пешеходам следует быть предельно внимательными.

О неблагоприятных погодных условиях синоптики предупреждали заранее. Ожидается что уже в ближайшие часы туман рассеется. Он сгустился ночью в некоторых регионах страны, в том числе в столице. Местами видимость на дорогах составляет всего 100-200 метров.