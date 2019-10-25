На смену тёплой погоде. Утром Минск окутал густой туман – 5 фото
Новости Беларуси. Утро туманное. В Минске видимость на дорогах серьезно ограничена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Автомобилистам и пешеходам следует быть предельно внимательными.
О неблагоприятных погодных условиях синоптики предупреждали заранее. Ожидается что уже в ближайшие часы туман рассеется. Он сгустился ночью в некоторых регионах страны, в том числе в столице. Местами видимость на дорогах составляет всего 100-200 метров.
Тепло и временами туман. В Беларуси на выходных ожидается до +20°C
Новости Беларуси. В выходные в Беларуси ожидается теплая погода. 26 октября введен желтый уровень опасности из-за тумана.
По информации Белгидромета, в субботу днем температура воздуха поднимется до +19°C. Существенные осадки не прогнозируются. В ночные и утренние часы возможен туман. Ночью температура воздуха опустится до +12°C.
Сюрпризы погоды: посреди осени в Минске зацвели яблони
В воскресенье, 27 октября, на территории страны ожидается от +13°C до +20°C, по югу Беларуси воздух прогреется до +22°C. Осадки ожидаются преимущественно по северо-западу республики. Ночью температура воздуха будет колебаться от +5°C до +12°C.
В понедельник в Беларусь придет сильное похолодание. Днем температура воздуха опустится до +12°C. Ожидаются кратковременные осадки и слабый туман.
Утром 25 октября Минск окутал густой туман. 5 фотографий смотрите здесь.