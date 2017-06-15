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На станции «Площадь Ленина» появился автомат для продажи жетонов

15.06.2017 - 21:47

Новости Беларуси. В минском метро появился терминал самообслуживания по продаже жетонов. В качестве эксперимента его установили на станции «Площадь Ленина» со стороны железнодорожного вокзала.

Терминал принимает как банкноты, так и монеты. Правда, сдачу не выдает.

Если новинка оправдает себя, такие аппараты появятся и на других станциях. Кстати, в первый же день через терминал продано 300 жетонов.

Горожанка:
Очень удобно, не нужно стоять в очередях. Подошел, бросил монетки, получил жетон и пошел в метро.

Игорь Дадалко, начальник службы движения минского метрополитена:
Больше 50 % пользуются для поездки жетонами. Гости столицы проездные не покупают, как правило.

Поэтому поставили здесь этот автомат, чтобы людям было удобно, не стояли в очереди.

На станции «Площадь Ленина» появился автомат для продажи жетонов
На станции «Площадь Ленина» появился автомат для продажи жетонов
Фото. На станции «Площадь Ленина» появился автомат для продажи жетонов
На станции «Площадь Ленина» появился автомат для продажи жетонов
Фото. На станции «Площадь Ленина» появился автомат для продажи жетонов

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