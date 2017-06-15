На станции «Площадь Ленина» появился автомат для продажи жетонов

Новости Беларуси. В минском метро появился терминал самообслуживания по продаже жетонов. В качестве эксперимента его установили на станции «Площадь Ленина» со стороны железнодорожного вокзала.

Терминал принимает как банкноты, так и монеты. Правда, сдачу не выдает.

Если новинка оправдает себя, такие аппараты появятся и на других станциях. Кстати, в первый же день через терминал продано 300 жетонов.

Горожанка:

Очень удобно, не нужно стоять в очередях. Подошел, бросил монетки, получил жетон и пошел в метро.

Игорь Дадалко, начальник службы движения минского метрополитена:

Больше 50 % пользуются для поездки жетонами. Гости столицы проездные не покупают, как правило.