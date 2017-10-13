На стройплощадке в Минске погиб рабочий

Новости Беларуси. Трагедия в центре Минска: на одной из стройплощадок на улице Мясникова с высоты сорвался кровельщик, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

ЧП произошло сегодня около 11:00.

На место происшествия в считанные минуты прибыла cкорая, однако спасти рабочего не удалось.

Очевидцы:

Я зашел в аптеку, лежит человек. Несчастный случай.

Ужасно. Аж до дрожи пробирает.

По словам медиков, травма, от которой на месте скончался мужчина, оказалась не совместима с жизнью. Все обстоятельства гибели сейчас выясняют в Следственном комитете.