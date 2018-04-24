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На третьем этапе Кубка мира по художественной гимнастике белорусские грации завоевали две медали

24.04.2018 - 16:21

Новости Беларуси. Две награды завоевали белорусские грации на третьем этапе Кубка мира по художественной гимнастике в Ташкенте, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

В групповых упражнениях команда в составе Анны Гайдукевич, Лолиты Мацкевич, Дианы Мисюченко, Анастасии Рыбаковой и Анны Швайбы добыла серебряную медаль в многоборье. В упражнениях с пятью обручами, а также двумя скакалками и тремя мячами наши спортсменки поднялись на третью ступень пьедестала почета. Четвертый этап Кубка мира пройдет в Баку 27-29 апреля.

На третьем этапе Кубка мира по художественной гимнастике белорусские грации завоевали две медали

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