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На велокарнавал «Viva Ровар» в Минске приехали более 15 тысяч гостей

12.05.2018 - 17:24

Новости Беларуси. Самый масштабный велопарад в стране собрал тысячи участников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Viva Rovar-2018»: на проспекте Победителей стартовал главный велокарнавал страны

Разделить радость праздника в столицу «прикатили» гости из разных регионов Беларуси и из-за рубежа.

Я сегодня тигр. Я буду кататься со взрослыми на велозабеге! Немножко страшно, но и весело.

Я с детства катаюсь на велосипеде, веду активный образ жизни. На таком грандиозном мероприятии впервые. Прекрасное настроение, прекрасная атмосфера, дружелюбные люди.

Велопарад традиционно прошел по проспекту Победителей. Сейчас в самом разгаре развлекательная программа на площадке в парке Победы на берегу Комсомольского озера.

На велокарнавал «Viva Ровар» в Минске приехали более 15 тысяч гостей

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