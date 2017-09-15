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Национальная библиотека Беларуси отмечает 95-летие

15.09.2017 - 11:14

Новости Беларуси. Без пяти вековой юбилей отмечает Национальная библиотека Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Коллектив главного книгохранилища страны поздравил Президент. За 95 лет здесь удалось собрать около 10 миллионов изданий. Особая ценность – редкие и старопечатные книги и рукописи, самые ранние из которых датируются 14-15 веками. Среди них и собрание Франциска Скорины. Именно в эти дни исполняется 500 лет белорусского книгопечатания.

Роман Мотульский, директор Национальной библиотеки Беларуси:
Калі б у Беларусі не было б кнігадрукавання, калі б Францыск Скарына так рана не выдаў першую кнігу – мы б не мелі такой багатай кніжнай культуры, не мелі такіх багатых сбораў. І зразумела, што наша бібліятэка існуе толькі таму, што ёсць чым ганарыцца, ёсць паслядоўнікі Скарыны і гэта багаты кніжны фонд не толькі  нашай бібліятэкі, але і ўсіх іншых бібліятэк.

Национальная библиотека – это крупнейший информационный и культурный центр страны. Ее услугами пользуются более 160 тысяч человек. Книги здесь запрашивают каждые 4 секунды. А все издания читателям доставляют по специальной миниатюрной железной дороге. Футуристичное здание  библиотеки - один из символов столицы и обязательный пункт туристических маршрутов.

Национальная библиотека Беларуси отмечает 95-летие

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