﻿ «Надеюсь, я сегодня найду своего кавалера». Репортаж программы «Неделя» о Новогоднем бале в Большом | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

«Надеюсь, я сегодня найду своего кавалера». Репортаж программы «Неделя» о Новогоднем бале в Большом

14.01.2018 - 23:10

Новости Беларуси. В ночь на 14 января в Большом театре оперы и балета прошел Большой новогодний бал, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Старый Новый год с живой музыкой, вечерними платьями, мужскими элегантными смокингами и обязательными венскими вальсами – отличная возможность отдохнуть от информационной лихорадки XXI века в галантной эстетике века XIX.

А это и искусство одеваться, и манера поведения, и особая жизненная философия.

Дамы в платьях в пол, кавалеры в элегантных смокингах и костюмах – будто в другой эпохе. По традиции в Старый Новый год артисты и гости Большого театра могут с головой окунуться в атмосферу светского бала. К выбору наряда многие подошли весьма основательно.

Александра Ковалевская, участница Новогоднего бала в Большом театре оперы и балета Республики Беларусь:
Как только я узнала про этот бал, я съездила в Венецию и нашла себе свою маску. Надеюсь, я сегодня тоже найду своего кавалера.

Вальс, полонез, полька. Открыли бал признанные мэтры балетного искусства, а вслед за ними и дебютанты. А для всех гостей – танцевальный мастер-класс вальса и жгучего танго.

Андрей Оралин, участник Новогоднего бала в Большом театре оперы и балета Республики Беларусь:
Не первый год мы участвуем в данном мероприятии. И атмосфера бала (конечно, светского бала того периода), поскольку мы являемся реконструкторами периода Первой мировой войны. Как раз сегодня люди отмечают столетие того, последнего Нового года. В 1918 году наша страна в последний раз отметила Новый год по старому стилю.

Наталья Оралина, участница Новогоднего бала в Большом театре оперы и балета Республики Беларусь:
Хочешь-не хочешь, ты окунаешься в историю. Ты поднимаешь какие-то исторические факты, ты примеряешь какие-то новые образы. Для женщин, мне кажется, это очень важно по жизни.

В эту ночь сюрпризом для участников бала стали сразу семь арт-площадок: парфюмерный, восточный, астрологический и другие салоны. Гостям предсказывали будущее, подбирали ароматы и рисовали восточные тату.

Скучно не было, ведь все любители искусства могли пройти квест.

Александра Панасюк, участница Новогоднего бала в Большом театре оперы и балета Республики Беларусь:
У нас здесь очень интересная станция, это чаепитие у Алисы в Стране чудес. Сегодня я Алиса в Стране чудес, и любой участник бала может прийти и проверить свою удачу. Мы крутим барабан, и если участнику выпадает «конфета», то мы дарим конфету. Если «подарок», то небольшой приз.

Время приблизилось к полуночи, и в большом зале начался гала-концерт и награждение лучших артистов театра. А после бал продолжился карнавалом и танцевальной программой до утра.

«Надеюсь, я сегодня найду своего кавалера». Репортаж программы «Неделя» о Новогоднем бале в Большом

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

«Для любой девочки это такая сказка – попасть в век, когда ходили в этих шикарных платьях». Бал в Большом театре
«Для любой девочки это такая сказка – попасть в век, когда ходили в этих шикарных платьях». Бал в Большом театре
Во всех мыслимых и немыслимых площадках играют музыканты: Новогодний бал в Большом театре
Во всех мыслимых и немыслимых площадках играют музыканты: Новогодний бал в Большом театре
Астрологический салон, ожившие статуи и мимы: Новогодний бал-2018 в Большом театре
Астрологический салон, ожившие статуи и мимы: Новогодний бал-2018 в Большом театре
В Минске прошёл благотворительный бал: вырученные деньги потратят на подарки для детей с нарушением функций опорно-двигательного аппарата
В Минске прошёл благотворительный бал: вырученные деньги потратят на подарки для детей с нарушением функций опорно-двигательного аппарата
«Атмосфера потрясающая»: как бал эпохи Элизы Ожешко прошел в Гродно
«Атмосфера потрясающая»: как бал эпохи Элизы Ожешко прошел в Гродно
Областной офицерский бал 17 февраля прошел в Молодечно
Областной офицерский бал 17 февраля прошел в Молодечно
Танцы XIX века и открытие новых музейных комнат: во дворце Щучина прошел старинный бал
Танцы XIX века и открытие новых музейных комнат: во дворце Щучина прошел старинный бал
Пышный новогодний бал по мотивам сказок Пушкина прошел в театре оперы и балета в Минске
Шорох платьев, звон бокалов и Александр Пушкин: как прошел русский бал в театре оперы и балета
Все новости по теме Бал, Большой театр оперы и балета в Минске
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru