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Надежда Скардино о «Пламени мира»: Я очень рада, что могу быть частью этого момента

18.06.2019 - 14:38

Новости Беларуси. Эстафета огня «Пламя мира» – в центре столицы. Сегодняшний маршрут – от «алмаза знаний» к знаку начала всех дорог, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Символ вторых Европейских игр по улицам столицы проносят самые достойные представители города и страны.

К Октябрьской площади от Национальной библиотеки старт эстафете дала олимпийская чемпионка по биатлону Надежда Скардино.

Надежда Скардино, олимпийская чемпионка по биатлону:
Я думаю, каждый спортсмен и каждый участник всей этой эстафеты запомнит это все на всю жизнь, и это будут прекрасные воспоминания. Поэтому это торжественный момент. Я очень рада, что могу быть частью этого момента, вообще частью всего этого большого спортивного события.

Приветствовать «Пламя мира» на главном проспекте Минска 18 июня собрались сотни горожан и гостей столицы. К нам уже начинают прилетать многочисленные болельщики мультиспортивного форума.

Поддержка нужна и участникам звездной эстафеты. «Пламя мира» по городу пронесут около полусотни людей, имена которых у всех на слуху.

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Завершат эстафету на сцене Октябрьской площади Дмитрий Колдун и солист группы «Без билета».

В связи с проведением эстафеты в работу общественного транспорта внесены коррективы. Также введены временные ограничения движения на участке от Национальной библиотеки до Октябрьской площади ориентировочно до 14:00.

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Люди в материале: Надежда Скардино
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Путеводитель для туристов и пресс-релиз для журналистов. Красочную энциклопедию к II Европейским играм презентовали на СТВ

21 июня в Минске торжественно откроются II Европейские игры. В преддверии спортивного форума издательство «Белорусская Энциклопедия имени Петруся Бровки» выпустило книгу под названием «Спорт высших достижений. Вторые Европейские игры – праздник мира, спорта, дружбы народов Европы».

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – директор издательства «Белорусская Энциклопедия имени Петруся Бровки» – Владимир Андриевич.   

Чем издание отличается от других? Узнаете, посмотрев видеоматериал.



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