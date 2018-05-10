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«Налог на google» принёс Беларуси более 3 миллионов рублей

10.05.2018 - 20:15

Новости Беларуси. Иностранные компании, поставляющие электронные услуги, перечислили в бюджет Беларуси с начала 2018 года более 3 миллионов рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так называемый «налог на google» уплачивается по ставке 20%. При введении налога на цифровые услуги наша страна постаралась максимально учесть российский и европейский опыт. На сегодня на учете в налоговом ведомстве состоят 34 иностранные организации, оказывающие услуги в электронной форме физическим лицам в Беларуси.

«Налог на google» принёс Беларуси более 3 миллионов рублей

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