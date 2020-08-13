Прямой эфир
Проекты
Программы
Главная Новости «24 часа» Общество Выборы в Беларуси

Наталья Кочанова: отпущены более тысячи человек под обязательства неучастия в несанкционированных мероприятиях

13.08.2020 - 23:12

Новости Беларуси. Нам не нужна драка. Не нужна война. Глава Совета Республики Наталья Кочанова обратилась к белорусам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Президент услышал мнение трудовых коллективов и поручил разобраться по всем фактам задержаний, которые произошли в последние дни. И сейчас идет интенсивная работа в этом направлении.

Уже на вечер 13 августа отпущены более тысячи человек под обязательства неучастия в несанкционированных мероприятиях, а несовершеннолетние переданы под расписки родителям, говорится в обращении Натальи Кочановой. 

Люди в материале: Наталья Кочанова
Loading...
﻿

Вадим Боровик: Если, не дай Бог, начнутся забастовки, доллар будет стоить 8-12 рублей

﻿

Новости Беларуси. Прошедшие в стране президентские выборы и последовавшие за ними события на улицах городов Беларуси, работу журналистов и зарубежную реакцию в программе «В обстановке мира» на СТВ обсудили белорусские эксперты.  

Вадим Боровик, политический аналитик:   
Чтобы сегодня консолидировать общество, надо сказать улице «нет!». Белорусы в общей массе не хотят крови, этих погромов. Мы не должны абсолютно всех людей, которые сегодня вышли, обвинить в том, что они кем-то проплачены. Тогда мы оттолкнем людей. Это наши белорусы. Некоторые добросовестно заблуждаются. Кто сегодня призывает народ к забастовкам, тот хочет его ограбить. Поймите, если, не дай Бог, начнутся забастовки, курс доллар будет стоить 8-12 рублей.  

Андрей Муковозчик, обозреватель «СБ. Беларусь сегодня»:  
На чем консолидировать общество сегодня? Один из узлов – четко каждому осознать: только мы сами, никто не поможет. Это означает: да, какое-то время, может быть, не жить лучше – отложить покупку второй машины, третьей квартиры.   

Аналитик Петровский: «США признали, что у нас происходит умеренная демократизация»