﻿ NAVIBAND объявит баллы от Беларуси в финале «Евровидения-2018» | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

NAVIBAND объявит баллы от Беларуси в финале «Евровидения-2018»

09.05.2018 - 17:28

Новости Беларуси. Стало известно, кто объявит баллы от Беларуси в финале музыкального конкурса «Евровидение-2018».

Это будет группа NAVIBAND. Музыканты сообщили об этом на своей странице в соцетях.

NAVIBAND:
Ребята, финал конкурса «Евровидение» пройдет уже 12 мая, ну а мы с радостью будем объявлять баллы от нашей страны!

Фото: instagram.com/naviband

Группа NAVIBAND с песней «Гісторыя майго жыцця» представляла Беларусь на конкурсе в 2017 году. Впервые на «Евровидении» прозвучала песня на белорусском языке. Ребята смогли пройти в финал конкурса, где заняли 17 место. Их номер запомнился тем, что в конце номера Артем и Ксения поцеловались и рассказали зрителям – они муж и жена. В минувшем году они отпраздновали третью годовщину свадьбы, а 1 мая нынешнего года стали родителями. У пары родился сын.

История участия белорусских исполнителей на конкурсе «Евровидение» (читать далее).

Фото: instagram.com/naviband

8 мая в Лиссабоне прошел первый полуфинал конкурса «Евровидение-2018». Беларусь в нем представлял Alekseev с песней «Forever». В финал исполнитель не сумел пройти.

«Евровидение-2018» без Alekseeva. Представитель Беларуси в финал не прошёл

Фото: instagram.com/naviband

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Фото: eurovision.tv
Хозяйка горы: как будет выглядеть номер россиянки Юлии Самойловой на «Евровидении-2018»
Фото: instagram.com/foureira
Греческая «Бейонсе». Что постит в соцсетях Элени Фурейра, представительница Кипра на «Евровидении-2018»
Фото: eurovision
История участия белорусских исполнителей на конкурсе «Евровидение»
Фото: instagram.com/alekseev_officiel
«Верю в магию чисел». Путь Alekseev на «Евровидение-2018»
Фото: eurovision.tv. Здесь и далее фото: Andres Putting
«Евровидение-2018» официально открыто: большой фотофакт с ковровой дорожки
Фото: instagram.com/melovin_official
«Пусть ваши мечты сбываются чаще. Моя – уже сбылась». Кто такой MELOVIN – представитель Украины на «Евровидении-2018»
Фото: instagram.com/alekseev_officiel
Букмекеры обновили рейтинги фаворитов «Евровидения»: Рыбак взлетел на 2 место, Alekseev оказался на 20
Фото: instagram.com/rybakofficial
Второй шанс. Почему Александр Рыбак вернулся на сцену «Евровидения» и о чем он поёт в конкурсной песне
Все новости по теме Евровидение 2018
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru