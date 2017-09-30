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Найти общий язык: в ООН по инициативе Беларуси отмечают День перевода

30.09.2017 - 16:25

Новости Беларуси. В ООН впервые отмечают Международный день перевода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он учрежден по инициативе Беларуси. Всегда важно в общении между представителями различных стран и континентов сохранение ясности, позитивной атмосферы. Общий язык всегда поможет найти переводчик.

Именно благодаря этой профессии достигаются и цели устава Организации Объединенных Наций: профессиональный перевод как ремесло и искусство играет важную роль в сближении народов,  взаимопонимании и сотрудничестве, обеспечении развития и укреплении безопасности в мире.

Найти общий язык: в ООН по инициативе Беларуси отмечают День перевода

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