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Наземный переход на проспекте Победителей будет закрыт

08.12.2017 - 21:15

Григорий Азаренок, СТВ:
Роковое место. Сегодня стало известно, сколько еще будет закрыт переход на проспекте Победителей.
 

Новости Беларуси. 2 декабря 2017 года здесь на пешеходов наехал грузовик.

Погибла 11-летняя девочка. Подробнее здесь.

После этого переход и автобусную остановку напротив «БелЭкспо» закрыли, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Специалисты все это время мониторили состояние движения и пришли к выводу, что в целях безопасности лучше этот переход больше не открывать.


Виктор Лаптев, заместитель председателя Мингорисполкома:
В выработке решения участвовали специалисты ГАИ, специалисты транспортных организаций, эксперты в области безопасного дорожного движения и я считаю, это решение правильное. Движение пешеходов организовано по существующему подземному переходу, расположенному на пересечении проспекта Победителей и улице Саперов.

Наземный переход на проспекте Победителей будет закрыт

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