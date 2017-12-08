Наземный переход на проспекте Победителей будет закрыт

Григорий Азаренок, СТВ:

Роковое место. Сегодня стало известно, сколько еще будет закрыт переход на проспекте Победителей.



Новости Беларуси. 2 декабря 2017 года здесь на пешеходов наехал грузовик.

Погибла 11-летняя девочка. Подробнее здесь.

После этого переход и автобусную остановку напротив «БелЭкспо» закрыли, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Специалисты все это время мониторили состояние движения и пришли к выводу, что в целях безопасности лучше этот переход больше не открывать.



Виктор Лаптев, заместитель председателя Мингорисполкома:

В выработке решения участвовали специалисты ГАИ, специалисты транспортных организаций, эксперты в области безопасного дорожного движения и я считаю, это решение правильное. Движение пешеходов организовано по существующему подземному переходу, расположенному на пересечении проспекта Победителей и улице Саперов.