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Nissan столкнулся с МАЗ дорожников под Минском: водитель легкового автомобиля погиб

19.04.2018 - 18:13

Новости Беларуси. Легковой автомобиль врезался в МАЗ дорожников под Минском.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на старшего инспектора по агитации и пропаганде ОГАИ Минского района Екатерину Сильченко, авария произошла 19 апреля днем на 19 километре трассы Минск-Гродно. Nissan Almera совершил попутное столкновение со стоящим автомобилем МАЗ, который был занят дорожными работами.

Легковой автомобиль развернуло. Произошло касательное столкновение с Mazda.

В результате произошедшего водитель Nissan скончался.

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа.

В середине апреля крупное ДТП произошло на МКАД.

От удара оторвало колёса. 4 автомобиля столкнулись в Минске на кольцевой (читать далее).

Фото: ГАИ Минского района

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