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Новости экономики за 04.05.2018

04.05.2018 - 21:18

Новости Беларуси. Откуда такой ажиотажный спрос на новые квартиры в регионах и почему в мире упал спрос на золото? Ответы в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Страховые компании заработали за три месяца с начала 2018 года почти 20 миллионов рублей чистой прибыли. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года сумма выросла почти в три раза.

Взносы организаций по прямому страхованию в плюсе на 18 %: собрали почти 300 миллионов рублей. Только по добровольным видам страхования привлекли почти 194 миллиона. Выплаты страхового возмещения в целом по республике составили 153 миллиона рублей.

СПРОС НА КВАДРАТНЫЕ МЕТРЫ

Волна ажиотажного спроса на квартиры, которую спровоцировали более доступные кредиты, накрыла регионы. В конце 2017 года там купили рекордное количество квартир и тенденция продолжилась. За первые три месяца 2018 года в областных центрах купили на треть больше квартир, чем за такой же период прошлого года.

В Гомеле +65 % к аналогичному периоду. Взрывной рост спроса в Борисове и Полоцке. В регионах активнее приобретали двухкомнатные квартиры. Традиционный лидер по этому показателю Гродно. Однокомнатные квартиры были самыми популярными в Пинске, Молодечно и Витебске.

ИНВЕСТОРЫ ЗАСОМНЕВАЛИСЬ

Мировой спрос на золото рекордно упал: за три месяца минус 7 % Инвесторы не спешат вкладываться в драгметалл ввиду относительной стабильности цен на него.

Именно на инвестиции пришелся основной спад спроса: потребление слитков и монет за три месяца с начала года сократилось на 15 %. Сегодня тройская унция золота стоит около 1300 долларов. 

БЛОКЧЕЙН В АВТОМОБИЛЯХ

Альянс крупных автопроизводителей заявил о намерении внедрить блокчейн-технологии в автотранспорт. На начальном этапе это будет разработка стандартов для безопасных платежей, связанных с перемещением на авто.

Это может быть плата за аренду авто, проезд по автомагистралям и коллективные поездки. Блокчейн сможет уменьшить количество посредников в индустрии и повысить безопасность оплат и передачи данных. 

КОНТРОЛИРОВАТЬ ЭМОЦИИ

Китайские корпорации внедряют технологию, которая позволяет отслеживать эмоции своих сотрудников. Специальный головной убор со встроенными сенсорами мозговых волн передает системе данные о мозговой активности человека.

Если система фиксирует у кого-нибудь депрессию или усталость, то рабочему дают больше перерывов. Технология позволила китайской корпорации за три года увеличить прибыль на 315 миллионов долларов.

Новости экономики за 04.05.2018

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