﻿ Новости экономики за 07.02.2018 | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Новости экономики за 07.02.2018

07.02.2018 - 21:39

Новости Беларуси. Белорусские троллейбусы вышли на улицы Одессы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жители города с нетерпением ожидали прибытия белорусских машин. Троллейбусный парк давно нуждался в обновлении подвижного состава. Есть все условия для того, чтобы доминирующей маркой стал троллейбус белорусского производства. Европейский банк реконструкции и развития выделил Одессе на закупку троллейбусов более 8 миллионов евро.

Тендер выиграли белорусы, предложив 47 троллейбусов по оптимальной цене.

Более 3000 белорусов в 2017 году не смогли объяснить, где взяли деньги на покупку имущества

Какие темы обсуждали на ІІ Белорусско-эстонском бизнес-форуме

БВФБ. Доллар в минусе на 0,09 копейки

Новости экономики за 07.02.2018

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Новости экономики за 06.02.2018
Новости экономики за 06.02.2018
Индекс Dow Jones обвалился на 1175 пунктов: потери за день составили 114 миллиардов долларов
Индекс Dow Jones обвалился на 1175 пунктов: потери за день составили 114 миллиардов долларов
Новости экономики за 05.02.2018
Новости экономики за 05.02.2018
Новости экономики за 02.02.2018
Новости экономики за 02.02.2018
Новости экономики за 01.02.2018
Новости экономики за 01.02.2018
Новости экономики за 31.01.2018
Новости экономики за 31.01.2018
Новости экономики за 30.01.2018
Новости экономики за 30.01.2018
Новости экономики за 29.01.2018
Новости экономики за 29.01.2018
Все новости по теме Экономическая рубрика
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru