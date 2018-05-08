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Новости экономики за 08.05.2018

08.05.2018 - 19:38

Новости Беларуси. Белорусский экспорт в Японию вырос почти на 46% по итогам первого квартала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это если сравнить с тем же периодом 2017 года.

Отечественные экспортеры поставляют в Японию, в том числе, микроскопы, лазеры, мебель, трикотаж и текстиль. Более 200 бизнесменов примут участие в первом белорусско-японском экономическом форуме. Он открывается 9 мая в Токио. Белорусские компании рассчитывают на форуме найти новых партнеров. Будет представлен инвестиционный потенциал Беларуси, включая индустриальный парк «Великий камень», а также другие инвестиционные проекты, в том числе в сфере машиностроения, электромобилей и высокотехнологичного медицинского оборудования.
МИРОВЫЕ ЦЕНЫ

Мировые цены на молочные продукты снижаются к уровню 2017 года тем самым стимулируя рост спроса, особенно в развивающихся странах. Цены на нефть выросли. Если рост будет устойчивым, это стимулирует потребление в странах-экспортерах нефти. Слабый доллар США со своей стороны станет причиной увеличения импорта молочных продуктов. По оценкам экспертов, рост производства молока в Штатах и Евросоюзе замедлится. В итоге можно будет рассчитывать на сокращение складских запасов.

Новости экономики за 08.05.2018

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