﻿ Новости экономики за 10.05.2018 | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Новости экономики за 10.05.2018

10.05.2018 - 20:12

Новости Беларуси. Минск и Токио разделяет более 8 тысяч километров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Однако в расстоянии партнеры не видят проблем.

Об этом говорят и цифры. В 2017 году взаимный товарооборот приблизился к 140 миллионам долларов. Белорусский экспорт вырос более, чем на 40%. Отечественные бизнесмены и руководители профильных ведомств на форуме представили возможности индустриального парка «Великий камень» и ряда других перспективных проектов в сфере машиностроения и здравоохранения.

Валерий Малашко, министр здравоохранения Республики Беларусь:
Есть интерес японского бизнеса к приходу в Беларусь и создание совместных предприятий, к инвестированию в нашу экономику. Сейчас мы общались с фармацевтическими компаниями о возможности передачи технологий для производства лекарственных препаратов. Японии известна и наша медицинская техника, здесь тоже есть наметки, и мы будем дальше их развивать.

ПЕРСПЕКТИВА РОСТА

Европейский банк реконструкции и развития улучшил прогноз по росту белорусской экономики. Ожидаемый показатель на 2018 год – плюс 3%. Это на один пункт больше, чем в предыдущем прогнозе. В опубликованном докладе финансовой структуры констатируется, что за первые три месяца этого года ВВП Беларуси вырос больше, чем на 5%. По мнению экспертов банка, положительная динамика сохранится. И в 2019 национальная экономика тоже будет на траектории роста.

Новости экономики за 10.05.2018

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Новости экономики за 08.05.2018
Новости экономики за 08.05.2018
Новости экономики за 07.05.2018
Новости экономики за 07.05.2018
Новости экономики за 04.05.2018
Новости экономики за 04.05.2018
Новости экономики за 03.05.2018
Новости экономики за 03.05.2018
Новости экономики за 02.05.2018
Новости экономики за 02.05.2018
Новости экономики за 27.04.2018
Новости экономики за 27.04.2018
Новости экономики за 26.04.2018
Новости экономики за 26.04.2018
Новости экономики за 25.04.2018
Новости экономики за 25.04.2018
Все новости по теме Экономическая рубрика
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru