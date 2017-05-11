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Новости экономики за 11.05.2017

11.05.2017 - 22:25

Новости Беларуси. Инвестиционный климат и контрактный портфель 11 мая обсуждали на бизнес-форуме в Витебске. Началом мероприятия стало открытие нового производства: выпуск торгового оборудования наладили при поддержке польских бизнесменов. Сам бизнес-форум собрал весь цвет Шелкового пути.

Это Россия, Китай, Литва, Украина, Чехия, Казахстан, Германия – всего 12 стран.

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОРУМ В ВИТЕБСКЕ
Реальную историю успеха в Беларуси представили бизнесмены из Польши. Новое предприятие – это не просто удачный пример, но и показатель вовлеченности Беларуси в мировое инвестиционное пространство. Собственно, это и обсуждали сегодня за круглым столом предприниматели Европы и Азии.

Инвестиционный портфель по итогам переговоров может пополниться новыми контрактами.

ПОКОРИЛИ ГОНКОНГ И МАКАО
В Гонконге представили белорусские продукты. На выставке молоко, сыры, протеин для спортсменов, мясо и даже черная икра.

Уже известно, что один из заводов подписал три контракта на поставку масла и молока.

А еще в Гонконг и Макао будет отправляться деликатес – черная икра. Наверняка увеличится экспорт мяса (сейчас активно ведутся переговоры по этому вопросу). Именно через Гонконг идет 30% внешней торговли всего Китая, а белорусская экспозиция как дебютант уже произвела фурор.

КООПЕРАЦИЯ С АВСТРИЕЙ
Каринтия заинтересована в сотрудничестве с Беларусью. Встреча с бизнес-делегацией из этого региона Австрии прошла в Минске. На контактно-кооперационную биржу приехали представители австрийских компаний. Это предприятия в сфере транспорта, сельского хозяйства, промышленности, строительства и деревообработки.

Австрия – 6 по значимости инвестор в нашу страну среди всех стран мира. В Беларуси уже работают 99 компаний с австрийским капиталом.

Зарубежная сторона заинтересована в росте этой цифры. Как, впрочем, и в увеличении взаимного товарооборота. Сейчас он составляет 135 миллионов евро.

ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГИЙ
Научный экспорт для Северной Африки.

Центр трансфера технологий планируют открыть в Каире.

Египетских ученых интересуют переработка воды и отходов, беспилотные аппараты, оборудование для добычи полезных ископаемых, в том числе и золота, материаловедение и фармацевтика.

Европеец и американец подешевели, российский рубль подорожал.

Итого, евро – 2 рубля и 5 копеек, доллар – 1 рубль и 88 копеек, 100 российских меняют на 3 рубля и 25 копеек.

Новости экономики за 11.05.2017

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