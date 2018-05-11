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Новости экономики за 11.05.2018

11.05.2018 - 20:45

Новости Беларуси. В Беларуси на 60% снизилось число мошенничеств в отношении банков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Могилёвские мясо-молочные предприятия планируют выйти на японский рынок

И всё же регулятор рекомендует финансовым учреждениям уделять пристальное внимание оценке платежеспособности клиентов, проверять подлинность документов, исследовать на достоверность сведения. 212 противоправных действий, связанных с подделкой документов, штампов, печатей и бланков зафиксировано в 2017 году.

ЦЕНЫ НА НЕФТЬ СНОВА ВЫРАСТУТ

Аналитики предрекают рост цены на нефть до 100 долларов за баррель. Эксперты говорят о рисках срыва поставок из Венесуэлы и Ирана, а также о сокращении мировых запасов нефти. Эти факторы однозначно приведут к росту цены до 90 долларов за бочку, а в случае решения ОПЕК оставить в силе соглашение о сниженной добыче нефти марки Brent покорится отметка в сотню.

ДАЧНЫЙ СЕЗОН

Дачный сезон, продолжительные майские выходные и разнообразие предложений на садовом рынке. Как результат – число покупок товаров для дачи и активного отдыха, а также садовых растений, которые жители Беларуси оплатили через Яндекс.Кассу, выросло на 70%. Средний чек увеличился в 3 раза – до 78,5 рублей. На товары для активного отдыха тратили в среднем за раз 160 рублей. А вот разовая покупка садовых растений обошлась в 86 рублей.

БЕСПЛАТНЫЙ БЕСПРОВОДНОЙ ИНТЕРНЕТ

Бесплатный Wi-Fi будет на объектах II Европейских игр в Минске. Это в том числе спортивные объекты, гостиницы, Студенческая деревня. Бесперебойная связь должна быть обеспечена на транспортных коридорах – планируется улучшить покрытие 3G и 4G. Европейские олимпийские комитеты предъявляют высокие требования к инфраструктуре и качеству связи во время соревнований, и Беларусь серьезно готовится к проведению масштабного мероприятия.

Евросоюз выделит 130 тысяч евро кинологам белорусской таможни

Новости экономики за 11.05.2018

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