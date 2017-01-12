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Новости экономики за 12.01.2017

12.01.2017 - 21:09

Новости Беларуси. Самая низкая за шесть лет инфляция, по оценкам специалистов, сдержала рост цен. Некоторые категории товаров даже подешевели. В чем выиграл обычный потребитель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ВОПРОС В ЦЕНЕ
С выгодой удалось купить кофе: он подешевел на 1,07%, растворимый – на 2,22%. Овощи потеряли в цене без малого 7%, заметнее всего цены упали на капусту (почти 33%) и морковь (26%).

Фрукты стали доступнее на 3,7%.

К примеру, бананы подешевели на 10,5%. Упали в цене обувь, мебель, электротовары, медикаменты. Это если сравнивать декабрь с ноябрем. Подорожали к Новому году овощи, яйца, крупы и мясо. Свинина прибавила в цене 10%.

Николай Крыжевич, начальник управления методологии, анализа и прогнозирования цен Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь:
Росли закупочные цены на свинину. Дальше предприятия-переработчики, закладывая цену на сырье, занимают довольно существенную долю себестоимости.

Тенденции увеличения цен сегодня отсутствует. Мы еженедельно отслеживаем моменты, связанные с изменением цен. И хотел бы сказать, что в январь ситуация с ценами довольно стабильная.

УВОЛИЛ – ВОЗМЕСТИ ЗАТРАТЫ
Наниматели возместят затраты на переподготовку уволенных по сокращению штата работников. Решение о выплате компенсации будет приниматься с учетом последующего трудоустройства после обучения.

Вернуть деньги придется в том случае, если сотрудники проработали у нанимателя не менее пяти лет,

были заняты на работах, требующих обучения, на дату увольнения мужчины не достигли 55 лет, женщины – 50.

ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Финансируемые за счет республиканского инновационного фонда проекты будут отбираться путем открытого конкурса.

Ученые и специалисты будут решать, насколько экономически выгодно вложение бюджетных денег в научные разработки. Если 5 лет назад по государственным научно-техническим программам в Беларуси на один рубль вложенных средств получали 18 рублей инновационной продукции, то

на конец прошлого года отдача выросла до 48 рублей.

БЕСКОНТАКТНЫЕ ТРОЛЛЕЙБУСЫ В ГРОДНО

Первый бесконтактный троллейбус прибыл в Гродно.

Главная особенность таких машин – возможность работать как от традиционной контактной сети, так и от аккумуляторов. Причем зарядка батарей происходит во время движения транспортного средства в режиме обычного троллейбуса. Запас хода с полной загрузкой – 15 км.

До конца января в Гродно поставят пять подобных троллейбусов.

НОВЫЙ БАНКОВСКИЙ ПРОДУКТ
Анонсированные Нацбанком изменения процентной политики и правил банковских резервов приведут к снижению ставок по кредитам и депозитам. Белорусские эксперты банковского сектора назвали эти новации «разворотом к рублю» и отметили, что они приведут не только к снижению ставок, но и к выводу на рынок новых розничных банковских продуктов.

НОВЫЙ РЕЗИДЕНТ
Новый резидент индустриального парка «Великий камень» реализует инвестпроект по производству радиаторов из литого алюминия.

Объем инвестиций на первом этапе $6 миллионов. До 2020 года будет вложено еще $10 миллионов.

После выхода на проектную мощность планируется производить 8 миллионов единиц радиаторов. 100% продукции будет поставляться на экспорт.

По результатам торгов на торгах валютно-фондовой бирже

доллар снизился на 1,5 копейки. Курс на 13 января – 1,95. Евро подешевел незначительно. Завтра по Нацбанку 2,07.

Российский рубль укрепился на копейку за сотню и за 3 рубля 29 копеек можно купить 100 российских рублей.

Новости экономики за 12.01.2017

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