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Новости экономики за 13.04.2018

13.04.2018 - 18:48

Новости Беларуси. О перспективах регионального сотрудничества с Россией, запрете торговли в поездах эконом-класса и пенсионном обеспечении белорусов. Эти и другие темы делового мира в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Контракт на поставку 140 белорусских тракторов заключен на Красноярском экономическом форуме. Сумма сделки – более 3,5 миллионов долларов. Краевые власти реализуют проект по масштабному обновлению парка коммунальной техники в преддверии Универсиады. Ставка именно на технику МТЗ. В планах – обновление парка техники нового аэропорта в Красноярске. Воздушной гавани требуется около 300 единиц техники, и значительную долю поставок, как ожидается, закроют именно тракторы BELARUS.

Минтранспорта может запретить продавать в электричках еду. Инициатива вынесена на общественное обсуждение

В Минске вырастут ставки налога за сдачу квартир и гаражей

Белпочта досрочно выплатит пенсии за 17 апреля

Новости экономики за 13.04.2018

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