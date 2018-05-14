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Новости экономики за 14.05.2018

14.05.2018 - 20:04

Новости Беларуси. 52,5 тысячи депозитных счетов семейного капитала открыли белорусы за 3 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На них зачислено 524 миллиона долларов. Это одна из самых значимых мер по поддержке семей при рождении третьих и последующих детей. А их число из года в год увеличивается. В 2010 году это 11 % от всех рожденных детей, а в 2017 уже 20%.

Напомним, депозиты на семейный капитал появились в нашей стране с 1 января 2015 года. Размер счета составляет 10 тысяч долларов. Право на поддержку имеют белорусы при рождении или усыновлении третьего и последующих детей, родившихся с 1 января 2015 года до 31 декабря 2019 года.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРЕВЫСИЛО СПРОС

Дома и долгострои под Минском массово выставляют на продажу. Уровень предложения достиг исторического максимума. В апреле на рынок загородной недвижимости вышли сотни новых продавцов. Текущий уровень предложения выше прошлогоднего на 24%. Предложение дач в апреле и вовсе выросло сразу на 35%.

Все это происходит на фоне падения спроса. С начала 2018 года сделок заключили на 1% меньше, чем годом ранее. Однако эксперты прогнозируют, что количество сделок все же увеличится, ведь цены на недвижимость снижаются.

Новости экономики за 14.05.2018

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