Новости экономики за 14.12.2017

Новости Беларуси. Контейнерные перевозки из Китая в Европу через Беларусь выросли вдвое, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По белорусским железным дорогам проследовали 3000 поездов, российский транзит увеличился почти на четверть.

Это связано прежде всего с ростом российской и белорусской экономик. По программе развития логистической системы и транзитного потенциала до 2020 года ожидаемые доходы от транзита – 1,5 миллиарда долларов.

По результатам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже доллар подешевел на копейку. Курс на 15 декабря – 2 рубля 2 копейки. Евро в плюсе на 0,26 копейки, завтра по Нацбанку – 2,39. Сотня российских рублей подорожала на 0,71 копейки до 3 рублей 45 копеек.