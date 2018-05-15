﻿ Новости экономики за 15.05.2018 | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Новости экономики за 15.05.2018

15.05.2018 - 18:35

Новости Беларуси. К экономическим событиям вторника. Кто вошел в тройку самых крупных инвесторов, сколько зарубежные бизнесмены вложили в реальный сектор экономики Беларуси, какую сумму Евросоюз выделит Беларуси на поддержку предпринимательства и почему свинина в Китае не настоящая?

Иностранные инвесторы за три месяца с начала года вложили в экономику Беларуси более 3,5 миллиарда долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

ИНВЕСТИЦИИ В БЕЛОРУССКУЮ ЭКОНОМИКУ

Для сравнения за весь 2017 год в реальный сектор белорусской экономики было инвестировано порядка  9,5 миллиарда долларов. Первую тройку инвесторов традиционно составили Россия с долей в 40 %, а второе и третье место поделили Великобритания и Кипр. При этом прямые иностранные инвестиции составили 3 миллиарда долларов или 84 % от всех вложений в белорусскую экономику.  Беларусь и сама выступила инвестором за рубежом. С начала года объем инвестиций – 1,5 миллиарда долларов.

ГРАНТЫ НА РАЗВИТИЕ БИЗНЕС-ИНИЦИАТИВЫ

Евросоюз выделлит Беларуси на поддержку предпринимательства 14,5 миллиона евро. Соглашение о финансировании рассчитано на 7 лет. Деньги будут выделять в виде грантов по заявкам. Финансами будет управлять Всемирный банк и Международная финансовая корпорация, а также МВФ. Проект поможет создать комфортные условия для развития частного сектора. Для этого предусмотрено сокращение административных издержек, а также создание госагентства по поддержке малого и среднего бизнеса.

А СВИНИНА-ТО НЕ НАСТОЯЩАЯ!

На китайском рынке свинины появится вегетарианская альтернатива. Пока традиционная китайская кухня предлагает богатый выбор блюд из настоящей свинины, активизировались производители так называемого «мяса» из растительного сырья. Альтернативная свинина имитирует вид и вкус натуральной, однако не содержит ни грамма мяса. Вместо него применяется комбинация соевого, горохового, грибного и рисового белков.

Новости экономики за 15.05.2018

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Новости экономики за 14.05.2018
Новости экономики за 14.05.2018
Новости экономики за 11.05.2018
Новости экономики за 11.05.2018
Новости экономики за 10.05.2018
Новости экономики за 10.05.2018
Новости экономики за 08.05.2018
Новости экономики за 08.05.2018
Новости экономики за 07.05.2018
Новости экономики за 07.05.2018
Новости экономики за 04.05.2018
Новости экономики за 04.05.2018
Новости экономики за 03.05.2018
Новости экономики за 03.05.2018
Новости экономики за 02.05.2018
Новости экономики за 02.05.2018
Все новости по теме Экономическая рубрика
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru