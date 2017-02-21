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Новости экономики за 21.02.2017

21.02.2017 - 21:42

Новости Беларуси. Белорусы стали чаще менять деньги с помощью смартфона или компьютера. В обменник идут, в основном, чтобы сдать валюту, а вот покупают каждый четвертый евродоллар по безналу. Как банки стимулируют продвинутых интернет-пользователей узнаем в программе Новости «24 часа» на СТВ.

НАВСТРЕЧУ КЛИЕНТУ

102 миллиона долларов или почти 24% от общего объема покупки население приобрело в январе безналичным способом.

Выходит, что почти четверть всех долларов, евро и российских рублей белорусы получили в онлайн-режиме – через мобильный и интернет-банк. Банки всячески поощряют продвинутых клиентов: если раньше онлайн-курс сильно проигрывал тем, что ставили обменники, то сейчас зачастую опережает их. Менять валюту через интернет стало выгоднее и удобнее.

ЭКСПОРТ БЕЛОРУССКОГО ЗЕРНА

Все сделки по экспорту белорусского зерна будут отныне проходить только через биржевые торги.

Решение принято с целью достижения объективной цены. Кроме того, это позволит обеспечить открытость и прозрачность сделок, оперативно реагировать на изменяющуюся конъюнктуру рынка, а также повысит конкуренцию среди покупателей.

НОВЫЙ ФОРМАТ АВТОКАСКО
Страховщики выводят на рынок новый формат автострахования. Теперь оформить КАСКО на подержанный можно в среднем за 380 белорусских рублей.

Снизить стоимость полиса (который сегодня в среднем 700 долларов) позволяет формула выплат: сумма ущерба минус 300 долларов.

Это автоматически исключает страховое возмещение за мелкие повреждения автомобиля, с которыми владелец будет разбираться самостоятельно. Сегодня автомобилисты воспринимают КАСКО как дорогой продукт для новых автомобилей и не находят адекватных предложений по страхованию для своих подержанных и бюджетных машин. 

ПРИЦЕЛЬНОЕ ПОПАДАНИЕ
И вновь Беларусь улучшает свои позиции в международных рейтингах. На этот раз в лидерах белорусские IT-компании, которые вошли в 100 лучших аутсорсеров мира. Это – по мнению Международной ассоциации профессионалов аутсорсинга.

Также наша страна попала в 20 мировых лидеров-экспортеров оружия.

Об этом говорится в докладе Стокгольмского международного института проблем мира. Больше всего средств было выручено за продажу воздушных летательных аппаратов – 312 миллионов долларов и систем противовоздушной обороны – 195 миллионов долларов.

На белорусской валютно-фондовой бирже прошли очередные торги.

Доллар потерял 1/3 копейки и торгуется на уровне 1 рубля 87 копеек. Евро просел больше, на 1,02 копейки. Его стоимость – 1 рубль 98 копеек.

Российский рубль прибавил 0,5 копейки. 100 обойдется в 3 рубля 23 копейки белорусского.

Новости экономики за 21.02.2017

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