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Новости экономики за 24.05.2017

24.05.2017 - 21:40

Новости Беларуси. Для белорусских школьников к началу следующего учебного года выпустят 41 новый учебник.

Для сравнения: в 2016 году обновили лишь 8.

Точная стоимость пособий будет известна в течение месяца, но, по словам издателей, цена останется доступной для любой семьи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Большая часть обновленных учебников – для начальных и средних классов. Пересмотрели авторы также программы по алгебре, геометрии, физике, языкам, географии и истории. Книги появятся в продаже в июле. И, как говорят авторы, информация подана простым языком, а задания разбиты по категориям – от базового уровня до олимпиадного.

Курсы валют: сотню российских рублей меняют на 3 рубля и 29 копеек,

доллар – 1 рубля и 85 копеек, евро – 2 рубля и 7 копеек.

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Новости экономики за 24.05.2017

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