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Новости экономики за 25.01.2017

25.01.2017 - 22:11

Новости Беларуси. Белорусы узнали точные тарифы на коммунальные услуги в зависимости от места жительства. В столице их утвердил Мингорисполком. Сколько теперь будут платить жители Минска за воду, лифт и капитальный ремонт? Узнавали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

УТВЕРДИЛИ ТАРИФЫ
Тарифы Мингорисполкома, как и планировали, сохранили в пределах утвержденных Советом министров. За техническое обслуживание типовой двухкомнатной квартиры площадью 50 квадратных метров при полном возмещении плата составит без малого 6 рублей, отчисления на капремонт – 25,25, за пользование лифтом – 1,33 рубля с человека. Вода теперь стоит 76 копеек за кубометр.

Как и анонсировалось ранее, итоговая сумма в жировке не должна вырасти более чем на 10 рублей.

800+
Средняя зарплата в Беларуси превысила 800 рублей. По данным комитета статистики, положительная динамика отмечена впервые за 4 месяца. Прирост составил сразу 84 рубля. Для сравнения, в ноябре этот показатель был на уровне 717 рублей или 370 долларов.

В декабре, в пересчете на американскую валюту, уже 415.

ЦЕНА ЗА КВАДРАТ
Квадратный метр дешевле 1150 долларов: стоимость коммерческого жилья методично снижается с начала года. Причем на новые апартаменты цена падает быстрее, чем на вторичном рынке.

В свою очередь, с целью увеличить спрос и привлекательность квартир, застройщики предлагают не просто голые стены. Например, жилой комплекс «Грушевский посад» на проспекте Дзержинского представляет собой квартиры повышенной комфортности, а также социальную инфраструктуру для жителей в шаговой доступности.

Илья Волох, генеральный директор ООО «Жилстройкомплект»:
Мы избрали не ценовую конкуренцию. Мы не демпингуем, мы просто в цену рынка пытаемся вкладывать больше качества, больше технологий и клиентоориентированности.

Застройщик предлагает не только стать владельцем, но и дизайнером будущих апартаментов. 25 января компания подвела итоги творческого конкурса – на протяжение месяца сотрудники выбирали лучший детский рисунок интерьера комнаты для девочки Саши, семья которой приобрела квартиру в «Грушевском посаде». В качестве приза победителю достался гироскутер.

ПОБОРОЛИ «СЕРЫЙ» ИМПОРТ
Нелегальный ввоз легковых автомобилей в Беларусь сократился в три раза. Официальные дилеры констатируют сохранение уровня продаж, в то время как от услуг «серых» перегонщиков белорусы отказываются. Последние поставляли новые автомобили из российских салонов без уплаты утилизационного сбора и уплаты налогов. В Белорусской автомобильной ассоциации положительно оценивают данную статистику и прогнозируют в этом году удовлетворение отложенного спроса, в том числе  за счет более доступных финансовых инструментов.

По результатам торгов на бирже белорусский рубль вновь укрепился к доллару и евро. Американская валюта снизилась на 0,25 копейки.

Курс на 26 января – 1,93. Евро подешевел незначительно, завтра по Нацбанку 2 рубля 7 копеек.

Курс российского рубля вырос на тысячную долю и за сотню российских дают 3 рубля 26 копеек белорусских.

Новости экономики за 25.01.2017

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