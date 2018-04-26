﻿ Новости экономики за 26.04.2018 | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Новости экономики за 26.04.2018

26.04.2018 - 20:02

Новости Беларуси. Более 70% безработных минчан, получивших субсидии на открытие своего дела, успешны в бизнесе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такие результаты специалисты службы занятости объясняют тщательным отбором кандидатов на получение безвозмездной помощи от государства.

С начала 2018 года финансовую поддержку для организации предпринимательской деятельности получил 31 безработный житель столицы. В очереди – 170 человек. 

Среди тех, кто открыл собственное дело, многие трудятся в сфере торговли, строительства, перевозок пассажиров.

Напомним, единовременное безвозвратное государственное денежное пособие – это 11-кратная величина бюджета прожиточного минимума или 2200 рублей, а при организации предпринимательской деятельности, связанной с внедрением результатов научно-технических исследований и разработок, в два раза больше.

ЭКСПОРТ ПО ЛИЦЕНЗИЯМ

Экспорт макулатуры по лицензиям будет продлен. Ограничения на вывоз позволяют в первую очередь обеспечить сырьем перерабатывающие мощности белорусских целлюлозно-бумажных предприятий. Разовые лицензии будет выдавать Министерство антимонопольного регулирования и торговли. Как показывает практика, контроль экспорта макулатуры положительно сказывается на работе отечественных предприятий, увеличивая загрузку их производственных мощностей, улучшая тем самым финансово-экономические показатели производственной деятельности.

В Беларуси для предприятий понизили ставку рефинансирования по рублёвым кредитам

Беларусь запретила ввоз свинины из Венгрии

Новости экономики за 26.04.2018

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Новости экономики за 25.04.2018
Новости экономики за 25.04.2018
Новости экономики за 23.04.2018
Новости экономики за 23.04.2018
Новости экономики за 20.04.2018
Новости экономики за 20.04.2018
Новости экономики за 18.04.2018
Новости экономики за 18.04.2018
Новости экономики за 13.04.2018
Новости экономики за 13.04.2018
Новости экономики за 11.04.2018
Новости экономики за 09.04.2018
Новости экономики за 09.04.2018
Мировые эксперты прогнозирует в Беларуси экономический рост и низкий уровень инфляции
Мировые эксперты прогнозирует в Беларуси экономический рост и низкий уровень инфляции
Все новости по теме Экономическая рубрика
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru