Новости экономики за 27.04.2018

Как изменятся суммы детских пособий, зачем Федерация профсоюзов создает единую базу данных о вакансиях и сколько стоит заправить электромобиль? Эти и другие новости делового мира в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вырастут пенсии и бюджет прожиточного минимума. Что изменится в Беларуси с 1 мая

«Заинтересованность наша очень высокая в белорусских партнёрах». Представители бизнеса из Татарстана посещают Беларусь

Федерация профсоюзов создаст портал для поиска работы

МАРТ установило тариф на зарядку электромобилей

Где с 1 по 15 мая в Минске ветеранов ВОВ ожидают скидки до 100%?