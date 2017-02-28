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Новости экономики за 28.02.2017

28.02.2017 - 20:20

Новости Беларуси. Торговля, услуги, фермерское хозяйство и агротуризм – под такие проекты белорусы чаще всего получают государственные субсидии.

Например, только в Гомельской области на поддержку новых бизнес-проектов в бюджете запланировали более 900 тысяч рублей.

Это означает, что почти 400 инициативных людей могут претендовать на поддержку государства. Как это работает – рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

СУБСИДИИ ДЛЯ БИЗНЕСА
Каждый проект нужно защитить перед комиссией: затраты, налоги, аренда, сроки окупаемости, рентабельность – нужно учесть все.

Размер поддержки для бизнеса в малых городах – 2700 рублей, для областных центров и столицы – почти 2000.

Самый большой бонус от государства получат предприниматели, внедряющие инновационные технологии, – 3600 рублей. Но хай-тек – это редкость, в основном белорусы предпочитают открывать собственное дело в сфере услуг, самом массовом сегменте.

ДОРОГА В ЮЖНУЮ АЗИЮ
Белорусские грузовики начнут собирать во Вьетнаме. Производство появится в 40 километров от Ханоя. Примечательно, что место выбирали по законам фэн-шуй.

Вьетнамцы получат 70% уставного фонда, а взамен вложат инвестиции.

Беларусь покроет свою 30% долю технологиями (по ним будут возводить завод и собирать автомобили) и техникой – грузовиками, которые привезут из Минска. Рынок грузовых автомобилей во Вьетнаме, как и во всей Юго-Восточной Азии, один из быстрорастущих. Так что, по сути, грузовики будут производить для всего региона.

ЭКОТРАНСПОРТ
В Беларуси появится больше станций для зарядки электротранспорта, а приобрести такой автомобиль станет проще. Северная экологическая финансовая корпорация при поддержке одного из банков начнет финансировать развитие инфраструктуры.

Планируется также разработка специальных кредитов и лизинговых программ, чтобы белорусы делали выбор в пользу экологического транспорта.

ПОПУЛЯРНЫЕ РЕЙСЫ
Самые популярные авиарейсы у белорусов – Тбилиси, Лондон, Барселона, Амстердам и Париж. Об этом можно судить по данным распродажи билетов национальной авиакомпании.

Меньше чем за сутки было продано более 10 тысяч мест из 27 тысяч по промотарифам.

Средняя стоимость билета «туда-обратно» составила около 200 рублей. Интересно, что Тбилиси уже второй год является хитом продаж.

И курсы валют на 1 марта. Доллар – 1 рубль 88 копеек, евро – 1 рубль 99 копеек, 100 российских – 3 рубля и 25 копеек.

Новости экономики за 28.02.2017

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