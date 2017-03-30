Новости экономики за 30.03.2017

Новости Беларуси. Инфляция снижается быстрее прогноза. На фоне этого Нацбанк вновь – четвертый раз за год – принял решение снизить ставку рефинансирования.
19 апреля Нацбанк снизит ставку рефинансирования на 14%
НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА
Только треть организаций выбирают упрощенную систему налогообложения. Наиболее приемлемой эту форму считают индивидуальные предприниматели – более половины сделали такой выбор.
По данным налоговой это 135 тысяч бизнесменов по всей стране.
Таким образом, за январь-февраль 2017 года выплатили более 50 миллионов рублей в бюджет.
СТРАНА ДЛЯ ЖИЗНИ
В Беларусь на постоянное место жительство приезжает в три раза больше людей, чем уезжает. О таком приросте свидетельствуют последние данные Белстата.
В основном это граждане СНГ – почти 30 тысяч за 2015 год.
Что касается других стран: из Китая приехали 1300 человек, Литвы – 700 и чуть больше 300 из США, Грузии и Германии. На эти показатели влияет также студенческий обмен.
ПОДГОТОВКА К ЛЕТУ
Минск выделит 700 тысяч рублей на подготовку летних лагерей из собственного бюджета и 145 тысяч из республиканского.
Таким образом, к сезону планируют модернизировать 32 объекта.
Все эти деньги будут направлены на то, что сделает отдых школьников комфортным и безопасным. В 2016 году более 350 тысяч школьников по всей стране побывали на смене.
Белорусские дизайнеры опросили 12 тысяч детей, чтобы придумать новую школьную форму
И к курсам валют. Белорусский рубль укрепился к корзине: европейская и американская валюта подешевели, российский рубль подорожал. Теперь 100 российских оценивается в 3 рубля и 31 копейку.
Евро – 2 рубля и 1 копейка, доллар – 1 рубль и 87 копеек.
Кстати, вскоре данные торгов станут доступны в режиме реального времени, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.