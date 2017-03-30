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Новости экономики за 30.03.2017

30.03.2017 - 20:50

Новости Беларуси. Инфляция снижается быстрее прогноза. На фоне этого Нацбанк вновь – четвертый раз за год – принял решение снизить ставку рефинансирования.

19 апреля Нацбанк снизит ставку рефинансирования на 14%

НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА
Только треть организаций выбирают упрощенную систему налогообложения. Наиболее приемлемой эту форму считают индивидуальные предприниматели – более половины сделали такой выбор.

По данным налоговой это 135 тысяч бизнесменов по всей стране.

Таким образом, за январь-февраль 2017 года выплатили более 50 миллионов рублей в бюджет.

СТРАНА ДЛЯ ЖИЗНИ
В Беларусь на постоянное место жительство приезжает в три раза больше людей, чем уезжает. О таком приросте свидетельствуют последние данные Белстата.

В основном это граждане СНГ – почти 30 тысяч за 2015 год.

Что касается других стран: из Китая приехали 1300 человек, Литвы – 700 и чуть больше 300 из США, Грузии и Германии. На эти показатели влияет также студенческий обмен.

ПОДГОТОВКА К ЛЕТУ
Минск выделит 700 тысяч рублей на подготовку летних лагерей из собственного бюджета и 145 тысяч из республиканского.

Таким образом, к сезону планируют модернизировать 32 объекта.

Все эти деньги будут направлены на то, что сделает отдых школьников комфортным и безопасным. В 2016 году более 350 тысяч школьников по всей стране побывали на смене.

Белорусские дизайнеры опросили 12 тысяч детей, чтобы придумать новую школьную форму

И к курсам валют. Белорусский рубль укрепился к корзине: европейская и американская валюта подешевели, российский рубль подорожал. Теперь 100 российских оценивается в 3 рубля и 31 копейку.

Евро – 2 рубля и 1 копейка, доллар – 1 рубль и 87 копеек.

Кстати, вскоре данные торгов станут доступны в режиме реального времени, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новости экономики за 30.03.2017

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