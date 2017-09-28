Новые министры информации и культуры, ректоры ведущих вузов. Какие задачи поставил Президент перед назначенными руководителями?

Новости Беларуси. Кадровый день у Президента: новые руководители теперь в двух министерствах и четырех белорусских вузах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, новым министром информации стал Александр Карлюкевич (до этого он занимал должность замглавы ведомства). А министром культуры стал Юрий Бондарь, 16 лет проработавший в Университете культуры и искусств.

Сегодня же Александр Лукашенко назначил новых ректоров БГУ, БНТУ и двух могилевских вузов. Также 28 сентября назначены помощники Президента – инспекторы по Минской и Витебской областям.