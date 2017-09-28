новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Новые министры информации и культуры, ректоры ведущих вузов. Какие задачи поставил Президент перед назначенными руководителями?

28.09.2017 - 21:34

Новости Беларуси. Кадровый день у Президента: новые руководители теперь в двух министерствах и четырех белорусских вузах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, новым министром информации стал Александр Карлюкевич (до этого он занимал должность замглавы ведомства). А министром культуры стал Юрий Бондарь, 16 лет проработавший в Университете культуры и искусств.

Сегодня же Александр Лукашенко назначил новых ректоров БГУ, БНТУ и двух могилевских вузов. Также 28 сентября назначены помощники Президента – инспекторы по Минской и Витебской областям.

Все подробности в сюжете.

Новые министры информации и культуры, ректоры ведущих вузов. Какие задачи поставил Президент перед назначенными руководителями?

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Посмотрим, как сложится судьба генерала в гражданской должности: Игорь Евсеев назначен инспектором по Минской области
Посмотрим, как сложится судьба генерала в гражданской должности: Игорь Евсеев назначен инспектором по Минской области
«В БГУ надо навести порядок»: Александр Лукашенко назначил новых ректоров БГУ, БНТУ и двух могилевских ВУЗов
«В БГУ надо навести порядок»: Александр Лукашенко назначил новых ректоров БГУ, БНТУ и двух могилевских ВУЗов
Фото: president.gov.by/ru
Кадровый день у Президента: назначены новые министры информации, культуры, а также инспекторы по Минской и Витебской областям
Председатель Борисовского райсполкома: я бы хотел сделать так, чтобы площадка района Борисова была интересна для вложения денег
Председатель Борисовского райисполкома: я бы хотел сделать так, чтобы площадка района Борисова была интересна для вложения денег
«Людям надо дать работу и достойную заработную плату»: новых руководителей Червенского и Стародорожского районов представили в должности
«Людям надо дать работу и достойную заработную плату»: новых руководителей Червенского и Стародорожского районов представили в должности
«Иногда хочется, чтобы вообще ничего не прогнозировали»: Александр Лукашенко раскритиковал работу метеорологов
«Иногда хочется, чтобы вообще ничего не прогнозировали»: Александр Лукашенко раскритиковал работу метеорологов
Новый министр, посол и руководители районов: Александр Лукашенко 14 сентября рассмотрел кадровые вопросы
Новый министр, посол и руководители районов: Александр Лукашенко 14 сентября рассмотрел кадровые вопросы
Александр Лукашенко согласовал назначение руководителей Червенского, Стародорожского и Борисовского райисполкомов
Александр Лукашенко согласовал назначение руководителей Червенского, Стародорожского и Борисовского райисполкомов
Все новости по теме Отставки и назначения в Беларуси
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru