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Умные роботы и измерители радиоактивности: что представили белорусы на форуме «Атомэкспо»

14.05.2018 - 20:45

Новости Беларуси. В Сочи проходит международный форум «Атомэкспо». В 2018 году он собрал экспертов по атомной энергетике более чем из 60 стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В том числе из Беларуси. Наши специалисты привезли на выставку новые технологии и оборудование, а ещё узнали, чем живет остальной энергетический мир. 

Ольга Коршун, СТВ:
А это апельсины с территории, где строится АЭС. Экологически чистый продукт. Безопасность тоже в тренде.

Одним словом,  на выставке  есть на что посмотреть и, конечно, себя показать. Белорусы привезли на «Атомэкспо» свои технологические ноу-хау. К примеру, этот прибор улавливает радиоактивные частицы в воздухе. Реагирует на малейшие изменения. 


Иван Алексейчук, заместитель начальника сектора ядерной электроники предприятия «Атомтех»:
К такому радиометру проявляли интерес из ОАЭ и Китайской Народной Республики. Нижняя граница измерений у него очень маленькая, он очень чувствителен и определяет самые незначительные уровни радиоактивности.

Спрос на такую аппаратуру только растёт. Всего за 5 лет в мире появилось  ещё 55 реакторов. Это увеличило производство электроэнергии на 15%. Эксперты отмечают, мирный атом – это шанс обеспечить энергетическую безопасность особенно для стран, у которых нет больших запасов природных ресурсов.



Уильям Д. Мэгвуд IV, генеральный директор Агентства по ядерной энергии Организации экономического сотрудничества и развития:
Будущее – за созданием небольшим модульных станций. Если это получиться, то это даст возможность малым странам создавать энергетику при небольшом финансировании и наращивать мощность по мере необходимости.

Первый блок белорусской АЭС введут в эксплуатацию в 2019.  А на полную мощность станция  заработает в 2020 году. Планируется, что это снизит потребление природного газа и уменьшит выбросы в атмосферу. С вводом АЭС   Беларусь сможет закрыть не только собственные потребности, но и экспортировать электроэнергию за рубеж. 

Владимир Семашко: Строительство атомной станции позволит Беларуси освоить новые рынки сбыта

Энергия будущего – двигатель прогресса. Электромобили или электробусы после ввода АЭС плавно впишутся в общий курс. А излишки конвертируют криптовалютой. Больше мощностей появится для майнинга в интернете.

Чтобы движение вперёд не прекращалось, Белорусская АЭС и концерн «Росэнергоатом» подписали 14 мая соглашение о научно-техническом  сотрудничестве.

Ольга Коршун:
«Атомэкспо» диктует тренды и собирает новинки в сфере энергетики. Сегодня актуальны роботы, на их плечи лягут черновые работы. Например, в руки этого отдадут ядерные отходы. А еще АЭС станут более мобильными.

Умные роботы и измерители радиоактивности: что представили белорусы на форуме «Атомэкспо»

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