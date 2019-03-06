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Новый логистический маршрут свяжет Беларусь и Румынию

06.03.2019 - 10:01

Новости Беларуси. Первый контейнерный поезд с продукцией деревообработки отправился со станции «Ганцевичи», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Грузовой состав в южном направлении будет курсировать каждую неделю. В составе больше 120 контейнеров со щепой. Раньше продукцию на экспорт отправляли в полувагонах. Путь к заказчику был долгим и неудобным. Сейчас время доставки белорусской щепы в Румынию займёт всего 39 часов. Амбициозный проект реализуется благодаря украинским и словенским партнерам.

Игорь Шилов, первый заместитель начальника Белорусской железной дороги:
В прошлом году мы запустили совместно с Латвийской железной дорогой очень успешный проект. Прошло свыше 600 поездов Минск-Рига-Минск. И этот проект Минск-Румыния является логическим продолжением, который даёт бизнесу возможность перемещать свои товары.

Всего же до конца года на экспорт по железной дороге отправят 120 тысяч тонн щепы. А в случае успеха логистического маршрута продукцию в Румынию будут отправлять в три раза чаще.

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