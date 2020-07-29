О задержании боевиков иностранной ЧВК и защите госграницы. Подробности срочного совещания Президента с членами Совбеза
Новости Беларуси. Во Дворце Независимости прошло срочное совещание Совета безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Главе государства доложили о задержании в Беларуси трех десятков представителей иностранной частной военной компании.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Публично я попрошу пресс-секретаря: нам надо обратиться к российским средствам массовой информации, в том числе и Telegram-каналам, чтобы они, как Путин говорит, пургу не гнали. Если виноваты, надо из этой ситуации выходить достойно. Не виноваты – хорошо, у нас нет никаких целей опорочить близкую нам страну. Поэтому я хотел бы, чтобы кратко доложили мне о ситуации и о том, что на сегодняшний день мы имеем.
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Приглашается и посол Украины по этому вопросу. Равков рассказал о мерах после задержания под Минском группы боевиков
Напомним, о задержании боевиков на территории нашей страны стало известно несколько часов назад. Правоохранительные органы страны получили информацию о том, что в Беларусь прибыли более 200 человек для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании.
Прошедшей ночью под Минском задержана группа боевиков иностранной частной военной компании. Все они граждане России. Самому младшему 24 года (подробнее здесь).
Группа прибыла в столицу в ночь на 25 июля. При себе каждый имел по небольшой ручной клади, и на всех – три больших тяжелых чемодана. Заселились в одну из гостиниц Минска, а 27 июля они переехали в санаторий Минского района.
«Приглашается и посол Украины по этому вопросу». Равков рассказал о мерах после задержания под Минском группы боевиков
По данным администрации санатория, приезжие обратили на себя внимание нехарактерным для российских туристов поведением и однообразной одеждой в стиле милитари. Спиртного не употребляли, увеселительных заведений не посещали, держались обособленно, стараясь не привлекать к себе внимания, изучали территорию и окружение санатория.
Всего задержаны 33 человека: 32 – ночью силами КГБ при поддержке ОМОНа на территории санатория. Еще один человек задержан на юге страны.
В отношении указанных лиц Следственным комитетом проводится проверка.
Госсекретарь Совета безопасности: в Беларуси усилят оперативное прикрытие границ, в том числе с Россией
Новости Беларуси. Во Дворце Независимости прошло срочное совещание Совета безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко: надо обратиться к российским СМИ, в том числе и Telegram-каналам, чтобы они, как Путин говорит, пургу не гнали
Главе государства доложили о задержании в Беларуси трех десятков представителей иностранной частной военной компании.
Андрей Равков, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:
Получилось так, что ни по линии ФСБ, ни по линии ГРУ, ни по одной другой структуре такой информации не получали. Поэтому на сегодняшний день главой государства поставлен ряд задач для элементов системы обеспечения национальной безопасности.
Вкратце если остановиться на этих задачах, то это будет работа Министерства иностранных дел – по отправке запросов и приглашению послов: и Российской Федерации, и Украины для дачи каких-то пояснений и для обсуждения этих вопросов.
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Потому что уже сейчас, по имеющейся информации, результатам опросов этих людей, в пределах 14 человек – это те люди, которые проходили по программе учета людей, которые были зафиксированы в Донбассе. Поэтому приглашается и посол Украины по этому вопросу.
Приглашается и посол Украины по этому вопросу. Равков рассказал о мерах после задержания под Минском группы боевиков
Государственный пограничный комитет усилит оперативное прикрытие государственных границ и границу в том числе с Российской Федерацией. В рамках изучения обстановки, в рамках отслеживания лиц, которые пересекают государственную границу, в том числе на «зеленой границе», эти силы будут существенно усилены.
Обращено Президентом внимание на безопасность проведения массовых мероприятий, в том числе мероприятий, связанных с усилением контроля за допуском в места проведения мероприятий, обеспечением безопасности, проверки людей. Почему? Потому что в организационной структуре задержанных людей четко прослеживается определенное направление. Это снайперы, это подрывники, это айтишники. С учетом этого будет предпринят ряд мер организационного характера по вопросам обеспечения безопасности.
Самому младшему 24 года. Под Минском задержаны боевики иностранной ЧВК
Вся последующая информация, которая будет появляться, будет своевременно доводиться, общественность будет информироваться.