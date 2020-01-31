Прямой эфир
Проекты
Программы
Главная Новости «24 часа» Общество Погода в Беларуси

Облачно, дожди и до +9. Прогноз погоды на первые дни февраля

31.01.2020 - 11:04

Новости Беларуси. Всем известно, что следующий зимний месяц по-белорусски называют «люты». Таким он вряд ли будет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Синоптики сделали прогноз на первые дни февраля. Облачно, дожди и до +9 градусов по западу страны. Дискомфорт может вызвать и порывистый ветер, который ожидается днём 1 и 2 февраля. 

Люди в материале: нет
Loading...
﻿

Сильный снег и ветер. Оранжевый уровень опасности объявлен на 30 января в Беларуси

﻿

Новости Беларуси. На 30 января в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности.  

По информации Белгидромета, в четверг – 30 января – по восточной половине страны ожидается сильный мокрый снег.  

Утром и днем по юго-востоку республики ожидается усиление ветра. Его порывы составят до 15-18 метров в секунду.  

В этот день будет облачно. Ожидаются осадки в виде мокрого снега. Местами возможно налипание мокрого снега, на отдельных участках дорог – гололедица.  

Ночью температура воздуха составит от -3°C до +2°C, днем прогнозируется от -1°C до +4°C.  

Весна будет ранней? Народные приметы до конца января (читать далее).  