Облачно, дожди и до +9. Прогноз погоды на первые дни февраля
Новости Беларуси. Всем известно, что следующий зимний месяц по-белорусски называют «люты». Таким он вряд ли будет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Синоптики сделали прогноз на первые дни февраля. Облачно, дожди и до +9 градусов по западу страны. Дискомфорт может вызвать и порывистый ветер, который ожидается днём 1 и 2 февраля.
Сильный снег и ветер. Оранжевый уровень опасности объявлен на 30 января в Беларуси
Новости Беларуси. На 30 января в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности.
По информации Белгидромета, в четверг – 30 января – по восточной половине страны ожидается сильный мокрый снег.
Утром и днем по юго-востоку республики ожидается усиление ветра. Его порывы составят до 15-18 метров в секунду.
В этот день будет облачно. Ожидаются осадки в виде мокрого снега. Местами возможно налипание мокрого снега, на отдельных участках дорог – гололедица.
Ночью температура воздуха составит от -3°C до +2°C, днем прогнозируется от -1°C до +4°C.
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