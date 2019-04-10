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Около 200 белорусов получили государственные награды «За трудовые заслуги»

10.04.2019 - 13:51

Новости Беларуси. 10 апреля во Дворце Республики прошла торжественная церемония вручения государственных наград, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Среди тех, кто удостоился такой чести, люди самых разных профессий. Однако всех их объединяет одно: самоотверженный труд и вклад в развитие страны. Так совпало, что трудовой стаж многих из них начинался в первые годы суверенитета нашей страны. В списке награжденных – около 200 человек.

Игумения Гавриила, настоятельница Гродненского Рождество-Богородичного ставропигиального женского монастыря:
Кто-то в костюме, кто-то в платье, кто-то в наряде, кто-то в монашеской одежде, мы же все люди. Есть такое выражение в Евангелие: «Божее – Богу, кесарю – кесарево». Поэтому божее Богу мы воздаем, но и кесарю кесарево воздаем. Мы же граждане своей страны, участвуем в каких-то больших мероприятиях, в благотворительности. Почему нет радости? Радуюсь, улыбаюсь.

Юрий Гнатюк, командир воздушного судна:
Я был удивлен, что награжден. Скромная работа, не считаю, что сделал что-то сверхъестественное. Работал на одном предприятии, старался работать честно.
Большинство ребят приходит после Ульяновского училища с очень хорошей подготовкой, с хорошей базой. Кстати, сын мой закончил Ульяновское училище и уже 4 года летает командиром, работаем в одной эскадрилье.

В торжественной обстановке были отмечены и несколько наших коллег из информационного агентства БелТА. Сегодня роль журналистов и средств массовой информации чрезвычайно высока, отметил премьер-министр, добавив, что во многом благодаря их работе белорусы могут ориентироваться в ситуации в стране и мире.

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