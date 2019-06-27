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Ольга Худенко завоевала золотую медаль на дистанции в 500 метров: «Не знаю, когда в это поверю»

27.06.2019 - 14:45

Новости Беларуси. В Заславле радуют своими успехами наши байдарочники и каноисты. О уже завоёванных наградах на гребном канале и о предстоящих стартах рассказывает корреспондент СТВ.    

Ирина Петыш, СТВ:  
27 июня в Заславле белорусские спортсмены буквально загребают медали II Европейских игр. Хороший тон для всей сборной задала байдарочница Ольга Худенко: она завоевала золотую медаль на дистанции в 500 метров. Кстати, на старт сегодня Ольга выходила уже в статусе чемпионки II Европейских игр.    

Программа у гребцов очень насыщенная, и уже буквально через час после золотого финиша Ольга Худенко снова садится в байдарку-четверку, чтобы снова завоевать медаль домашних Европейских игр – на этот раз серебряную.   

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Быстрее белорусок был только экипаж из Венгрии. На финише девушек разделила буквально 1 десятая секунды.   

Ольга Худенко, двукратная чемпионка II Европейских игр:   
Я не знаю, когда в это поверю. Просто Данута Козак после Биргит Фишер самая титулованная, топовая спортсменка. И как говорил комментатор, если Худенко выиграет, она сделает историю. Я не знаю, я ни в коем случае не претендую ни на какую историю. Для меня выиграть Дануту Козак – это какой-то космос.   

Безусловно, у себя дома хотелось перед своими близкими, перед болельщиками, перед людьми, которые издалека приехали, показать достойный результат. Чуть-чуть проиграли, но я считаю, что это была достойная борьба.

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Подробности – в видеоматериале

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Каноистки Макарченко и Климова о серебре II Европейских игр: «Для нас это стимул, чтобы не расслабляться»

Новости Беларуси. Есть первая медаль у наших каноистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Надежда Макарченко и Ольга Климова на дистанции в 500 метров стали вторыми.   

Надежда Макарченко, серебряный призер II Европейских игр:   
Серебро – это такая медаль, это приятно и неприятно. Мы знаем свои нюансы, знаем, над чем нам работать, поэтому для нас это стимул, чтобы не расслабляться. Мы рады.   

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Наши гребцы уже подарили нам невероятные эмоции с утра, однако это ещё не всё. Впереди ещё 7 финальных заездов, а значит мы будем продолжать поддерживать наших спортсменов и верить в медали.   

Интригу в соревнования вносит и погода. Если вчера все заезды проходили под палящим солнцем, то сегодня над Заславлем сгустились тучи, периодически набегает ветер и накрапывает дождь. Волонтеры ещё с утра начали выдавать дождевики, но пока погода никак не влияет на расписание заездов.   

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