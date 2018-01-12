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Ольга Юруть о церемонии награждения: «Вижу в ней оценку не только собственной работы, но и всего нашего телеканала»

12.01.2018 - 21:05

Новости Беларуси. За многолетний труд, личный вклад в развитие страны и высокое профессиональное мастерство награждены деятели искусств и журналисты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Те, кто уже не один год рассказывают миллионам белорусов о главных событиях. В почетном списке и наша коллега Ольга Юруть, главный редактор дирекции информационного вещания СТВ. В ее творческом багаже десятки репортажей на общественно-политические темы.

Ольга Юруть, главный редактор дирекции информационного вещания ЗАО «Столичное телевидение»:
Приятно осознавать, что дело твоей жизни имеет такое значение и заслуживает столь высокой благодарности. Вижу в ней оценку не только собственной работы, но и всего нашего телеканала. И это, конечно, стимул чтобы продолжать еще более активно, творчески передавать зрителю важные события, которые пишут историю нашей страны.

Будучи на съемках, мы видим, как происходит становление нашего государства. Посещая другие страны, замечаем, как на мировой арене растет уважение к Беларуси и политической персоне нашего Президента. Поверьте, нам точно есть, чем гордиться и о чем рассказывать в наших будущих сюжетах.

Больше о приеме в честь Старого Нового года здесь.

Ольга Юруть на церемонии награждения: «Вижу в ней оценку не только собственной работы, но и всего нашего телеканала»

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