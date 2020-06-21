Они знают в лицо каждого своего пациента. Истории сельских врачей, которые лечат людей десятки лет
Новости Беларуси. Их призвание – спасать человеческие жизни и заботиться о здоровье каждого человека. Сегодня, 21 июня, праздник у белорусских медиков, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Это огромная армия врачей, медицинских сестер, лаборантов, санитаров, сотрудников скорой помощи, ученых-исследователей – всех, кто имеет отношение к этой профессии.
С праздником работников здравоохранения поздравил Президент.
Александр Лукашенко: самоотверженный труд медиков позволяет обеспечить доступной и качественной помощью всё население Беларуси
2020 год для белорусских медиков особенный. Многим пришлось работать в буквальном смысле на передовой, нащупывая собственную стратегию борьбы с мировым вызовом.
«Ваша работа часто в тени, но для многих это свет надежды на выздоровление». СТВ поздравляет медиков с праздником
И этот тест-драйв они прошли достойно, за что все мы еще раз говорим спасибо.
Отечественная медицина сегодня – доктора высочайшей квалификации, способные проводить самые сложные операции по пересадке органов. Мы не раз рассказывали об уникальных операциях на сердце у детей – такие вмешательства даже в мировом масштабе редкость.
Но герои нашего праздничного репортажа – сельские медики, которые каждого своего пациента знают в лицо. Репортаж Григория Азаренка.
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«Люди, которые думают, что это всё легко и красиво, не должны идти в медицину». Почему интерны остаются работать в Молодечненской ЦРБ?
Съемочная группа программы «Центральный регион» отправилась в Центральную районную больницу Молодечно.
Каждый медик, начиная свой профессиональный путь, дает клятву Гиппократа. Но некоторых представителей профессии связывает не только она.
Дмитрия и Марину медицина, в прямом смысле, объединила. Пара вместе уже не первый год. Молодые люди учились в Гродненском медицинском университете, вместе коротали время над книгами, а после попали в Молодечно. Здесь новоиспеченные специалисты заканчивают интернатуру и уже с августа смогут назвать себя настоящими врачами. Он – анестезиолог-реаниматолог, она – акушер-гинеколог. Такие вот здоровые отношения.
Семьи медиков – история распространённая. Одна профессия помогает понимать друг друга с полуслова. Марина признаётся – единственный минус такого союза в том, что муж может задержаться на работе. Но в этом случае она поймёт, как никто другой. Никаких конфликтов. Только профессиональная и человеческая поддержка. Впрочем, дом и работу они стараются разграничивать. Конечно, без обсуждения рабочего дня за чашечкой чая вечером не обходится, но с большего пара старается заполнить свободное время приятным общением о чем-то отвлеченном.
Марина Иода, врач-интерн акушер-гинеколог Молодечненской Центральной районной больницы:
Больше стараемся дома время проводить рядышком и меньше разговаривать о работе. Стараемся больше говорить на отвлеченные темы.
В профессию приходят по разным причинам. Дмитрий, например, очень хотел помогать людям. Но за время учебы и интернатуры в жизни пока молодых специалистов много чего меняется. И хотя в университетской жизни удаётся находить время и на приятные мелочи, основное внимание студенты уделяют, конечно, книгам. Стремительно развивающаяся наука диктует свои условия. Нужно постоянно совершенствовать знания, читать огромное количество литературы и постоянно практиковаться.
Дмитрий Иода, врач-интерн анестезиолог-реаниматолог Молодечненской Центральной районной больницы:
Студент-медик, выходя уже из университета, перестает бояться этой тяжелой, кропотливой работы. Спят ли медики? Спят, без сна невозможно. И личное время найти несложно, если планировать.
Впрочем, в Молодечненской ЦРБ для молодых специалистов стараются создать все условия и для карьерного роста. Интернатуру они проходят под руководством опытных врачей, которые всегда подскажут и помогут. Ответственность за чью-то жизнь – дело нешуточное. Ведь в практической медицине все не так, как в учебниках. Приходится сталкиваться с различными нюансами.
Дмитрий Иода:
Качество – это стремление получать новые знания. В последнее время наука очень бурно развивается. Она предполагает то, что надо постоянно читать, изучать новый материал. Это и на английском языке зарубежные статьи.
И находятся люди, опыт которых позволяет интернам избежать ряда ошибок. В Молодечненскую центральную районную больницу каждый год приходит несколько десятков интернов. Задерживаются не все, но тяжелый багаж опыта уносит с собой каждый. Игорь Иванович повидал немало молодёжи. Встречались ему и ребята с горящими глазами и те, кто оказался в медицине будто случайно. В своей профессии врач уже более 30 лет.
Игорь Виторский, заведующий отделением Молодечненской центральной районной больницы:
Я вспоминаю свое детство: мы жили в маленьком городке. Мой отец был хирургом. Мы шли по городу, и люди через одного с ним здоровались. Его знали все. Это на меня произвело большое впечатление. Это самая большая благодарность. Это работа, которая сопряжена с огромной ответственностью, с нагрузкой психологической. И люди, которые думают, что это все легко и красиво, думаю, они не должны идти в медицину. В медицину должны идти те, кто готов много и тяжело работать.
Пациенты разные – к каждому нужно находить свой подход. Надо разговаривать с людьми и слушать, что они говорят. В наше время не было компьютерной томографии, УЗИ… Были руки, анализ крови, мочи, и надо было поставить диагноз. Молодежь часто использует много современных методов, и она забыла, что многое можно сделать просто руками. И зачастую они на этом и прокалываются. Мелочи иногда играют значительную роль.
В работе со студентами у Игоря Ивановича опыт большой. Его дочь тоже учится на медицинской специальности. Впрочем, поблажек от опытного в медицинской сфере отца она не получает. Игорь Иванович старается привить те же простые истины, что и всем своим студентам.
За диагностикой и лечением стоит огромный труд медицинского персонала. Упростить процесс могут разве что современные технологии, которые сейчас активно внедряются в медицину.
За последнее время процесс этого распознавания болезни сократился по времени почти в два раза, что, безусловно, радует и врачей, и пациентов. Можно с уверенностью утверждать, что это выгодно и с точки зрения экономики. В диагностике сделать процесс максимально быстрым и точным помогает современное оборудование. Сейчас им стараются оснастить все медицинские учреждения Минской области.
Сейчас только в Молодечненской ЦРБ насчитывается около трех с половиной тысяч человек медицинского персонала. Все это высококлассные специалисты. Тем не менее, для них регулярно организовывают повышение квалификации и различные стажировки. Больница оснащена новым современным оборудованием, которое требует определенных знаний и навыков.
Клиника обслуживает пациентов из близлежащих районов. Впоследствии здесь в одном месте планируют собрать все для оказания разноплановой медицинской помощи. Планируется, что учреждение преобразится уже к концу года.
Для работы в новом центре необходимы и специально обученные специалисты. Для молодежи здесь созданы все условия, имеется огромная медицинская база. Такой подход позволяет привлекать по-настоящему идейных и заинтересованных ребят. К слову, помимо помощи в освоении профессиональных навыков, начинающим врачам оказывают поддержку и в бытовых вопросах.
Дарья Колядич, главный врач Молодечненской центральной районной больницы:
Ежегодно у нас проходят интернатуру от 20 до 30 врачей. Около 97-98% молодых специалистов остаются у нас. Последние два года на распределение идут к нам ребята. Идут, потому что есть перспектива развития, и работать интересно, когда есть хорошая база. Каждый молодой специалист у нас направляется в комнату в общежитии. Может быть, сначала получает койко-место, а потом комнату. Последние два-три года райисполком выделяет нам арендное жилье. Есть новые квартиры, есть вторичное жилье. Мы активно предлагаем особенно молодым парам, чтобы они у нас задержались. В дальнейшем есть идея строительства жилья для медработников.
В целом, с каждым годом лечение в районах области становится все качественнее и доступнее. Где-то благодаря опытным работникам, которые находятся в постоянном профессиональном поиске. Где-то благодаря молодежи, которая привносит в медицинскую среду свежий взгляд.