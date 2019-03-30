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Хоккейная команда Президента Беларуси одержала победу над соперниками из Брестской области. Рассказываем, как это было

30.03.2019 - 17:13

Новости Беларуси. Определился первый финалист Республиканских соревнований среди любительских команд на призы Президентского спортивного клуба, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Команда главы государства одержала победу над соперниками из Брестской области. На ледовой площадке Olympic Park в Минске было горячо.   

Дружина Президента со старта использовала свои возможности для взятия ворот. Первую шайбу в матче забил Ярослав Чуприс. Как не старались гости – отыграться они не смогли. Игра завершилась с разгромным счетом 8:1 в пользу команды главы государства.    

Алексей Винокуров, нападающий команды Президента Беларуси:
Команда Президента более опытная. Хоккей сам интересный. Это спортивная борьба. Когда победы тяжелые, они ощущаются в двойном размере, ощущения и эмоции перехлестывают просто.

Болельщики:
Игра нравится, открытая, ребята стараются, пришел с ребенком. Пускай привыкает к белорусскому хоккею.

Интересно очень. Хоккеисты играют сегодня в полную силу. Агрессивности сегодня мало, но игра сегодня скоростная.

В эти минуты в другом полуфинале встречаются команды Минской и Гомельской областей. Победитель этого противостояния встретится с хоккейной дружиной главы государства в финале.

Хоккейная команда Президента Беларуси ранее девять раз побеждала в соревнованиях среди любительских команд. По одной победе в турнире у хоккеистов Гомельской и Минской областей.    

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