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«Ощущаю благодать, общность со всеми людьми»: православные празднуют Крещение Господне

19.01.2019 - 14:41

Новости Беларуси. Крещение Господне отмечает православный мир. Это один из главных праздников церковного календаря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Верующие вспоминают крещение Иисуса Христа, которое он принял в 30-летнем возрасте в водах реки Иордан. Согласно Евангелию, в этот момент миру явилась Пресвятая Троица. Потому праздник еще называется Богоявлением. Еще накануне во всех церквях прошел чин Великого освящения воды.

Ощущаю благодать, такую общность со всеми людьми. Желаю всем мира, добра.

В течение года пьем водичку. Каждое утро по три глоточка, чтобы было здоровье у всех.

Сходил с утра, искупнулся, и пришел за крещеной водой.

Мне этот праздник очень по сердцу, и моей семье. Я для себя и для семьи набрал водички.

Сегодня такой праздник, просто невозможно! Это такое счастье – Крещение Господа нашего Иисуса Христа. Конечно, я набрала водички, помолилась.

За водичкой и получить благословение перед купанием. Окунаемся каждый год. Вот, три года нам, поэтому сегодня у нас такой день своеобразный.

По преданию на Крещение вода приобретает особые целительные свойства. Ей умываются и пьют ее, а также окропляют храм, людей, жилища. Она по праву считается великой святыней, и за ней в храмы приходят десятки тысяч людей.

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