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«Ощущения прекрасные, будто вернулась в детство». Спортивный марафон для людей старше 55 лет прошёл в Минске

27.04.2018 - 18:25

Новости Беларуси. Активное долголетие. 27 апреля в Минске прошел большой спортивный марафон для людей элегантного возраста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мужчины и женщины старше 55 тренировались в йоге, осваивали азы танцев, катались на велосипедах. Для желающих были представлены и интеллектуальные игры, которые хороши для профилактики возрастных заболеваний.



Елена Зубович:
Ощущения прекрасные, как будто я вернулась в детство, юность, которые я провела на велосипеде, каталась.

Разные попробовала сегодня занятия: йога, танцы, сейчас пойду на компьютерные.

Воспользовались уникальной возможностью такой встречи более ста человек. Организаторы пообещали, что подобные марафоны станут традиционными.

«Ощущения прекрасные, будто вернулась в детство». Спортивный марафон для людей старше 55 лет прошёл в Минске

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