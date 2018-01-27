﻿ От 50 до 200 рублей в день: супруги из Жодино принуждали 25-летнюю девушку попрошайничать | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

От 50 до 200 рублей в день: супруги из Жодино принуждали 25-летнюю девушку попрошайничать

27.01.2018 - 15:08

Новости Беларуси. В Жодино 25-летнюю девушку заставляли попрошайничать. За несколько часов она могла получить до 200 рублей.

Как сообщает УВД Миноблисполкома, девушка поссорилась с семьёй и ушла из дома. Чтобы не оказаться на улице, жительница Борисова предложила свою помощь чужой семье. Молодая женщина готовила, убирала и ухаживала за детьми. Позже, используя психологическое давление и физическое насилие, её принудили попрошайничать.

Семейная пара напечатала листы с просьбами о помощи якобы больным родственникам. Девушку ставили в определённые места городского рынка или возле магазина. В то же время супруги наблюдали за действиями молодой женщины. Когда набиралась определённая сумма, её забирали. После пары часов попрошайничества у девушки на руках было от 50 до 200 рублей.

В результате деятельности правоохранительных органов данные факты были зафиксированы. Семейная пара и молодая женщина задержаны. Листовки у подозреваемых были изъяты. Проверка показала, что информация была ложной.

Если кто-либо из прохожих жертвовал более двух базовых величин, их просят обратиться в Жодинский ГОВД, чтобы привлечь задержанных к ответственности за мошенничество.

Впервые в истории Беларуси правоохранительными органами было возбуждено уголовное дело за использование рабского труда. С 2015 года супруги использовали девушку в качестве рабыни.

«Мне сказали, что я буду стоять у метро и собирать детям деньги на лечение».

Весной прошлого года было собрано несколько историй о попрошайках в Беларуси – здесь подробнее.

Изображение носит иллюстративный характер

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Фото носит иллюстративный характер
25-летнюю девушку заставляли попрошайничать. Впервые в Беларуси возбуждено уголовное дело за использование рабского труда
МВД: задержаны два должностных лица ЖКХ Московского района Минска
Изображение носит иллюстративный характер
В «Силичах» мужчина получил 4 пары лыж по чужому паспорту и исчез
Столичный сердцеед задолжал бывшей 25 тысяч долларов
Заведующая одного из общежитий во Фрунзенском районе 7 лет зарабатывала на «мертвых душах»
Заведующая одного из общежитий во Фрунзенском районе 7 лет зарабатывала на «мертвых душах»
Фото: Управление Департамента Финансовых Расследований КГК РБ по Могилевской области
Бизнесмен из Бобруйска преднамеренно обанкротил сам себя
МВД: в Беларуси появились мошенники, которые предлагают вернуть деньги вкладчикам МММ
МВД: в Беларуси появились мошенники, которые предлагают вернуть деньги вкладчикам МММ
Фото: Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь
Как у Джеймса Бонда: у брестского бизнесмена нашли стреляющую ручку
Все новости по теме Мошенничество
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru