От написания текстов «на коленках» до технологичной индустрии телеконтента. СТВ исполнилось 19!
Новости Беларуси. 1 января Новый год и у нашего телеканала. «Столичному телевидению» исполнилось 19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За это время из небольшого городского ТВ мы выросли в одно из ведущих медиа страны. От написания текстов сюжетов буквально на коленках – в начале 2000-х из оргтехники было едва ли несколько компьютеров – в технологичную индустрию телеконтента.
Сегодня мы в тренде, а в некоторых моментах и законодатели национальной телевизионной моды. Не раз это подтверждалось и статуэтками конкурса «Телевершина».
«Столичное телевидение» первым среди белорусских каналов перешел вещание в формате HD. На нашей телекухне постоянно «готовятся» самые «свежие» и «горячие» новости. Наша эфирная политика «здесь и сейчас», поэтому зрители зачастую могут наблюдать за работой репортеров и политических обозревателей в прямом эфире. Тем более, что в арсенале канала – ультрасовременное оборудование.
В 2019 году теледивизион СТВ пополнила эксклюзивная передвижная студия, созданная по спецзаказу. За это время ее уже не раз обкатали, что называется, в бою. И даже за пределами страны: через всю Европу она проехала на международную выставку в Амстердаме.
«СТВ может гордиться этим проектом». Ультрасовременная ПТС появится в арсенале канала
Знаковым периодом стала работа во время Европейских игр, проходивших в Минске. В режиме нон-стоп бригада информационной дирекции выходила в прямые эфиры. Кроме того, на кнопке СТВ постоянно появляются креативные и актуальные проекты.
А наш интернет-портал – авторитетный и оперативный источник новостей для многих информплатформ. Получили признание и пользователей. В 2019-м YouTube-канал «Столичного телевидения» вошел в почетный список «стотысячников» и получил серебряную кнопку YouTube.
Суметь найти таланты. Генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение» встретился со студентами в Могилёве
Новости Беларуси. Как работает современное телевидение, что больше цепляет зрителя и каковы особенности создания современного контента новостей? Генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение» Игорь Луцкий встретился со студентами Могилевского госуниверситета.
Разговор получился достаточно живым. Так, будущие журналисты просили поделиться секретами телевизионной кухни. Например, интересовались, как репортёрам СТВ удается конкурировать с интернет-блогерами, и в целом развитием и перспективами современной журналистики.
Валерия Грамович, студентка 2 курса историко-филологического факультета МГУ им. А. Кулешова:
У нас специальность – печатные СМИ. Наши студенты часто снимают видеоматериалы, работаем за кадром, в кадре. И, когда мы вчера узнали, что к нам приедет генеральный директор СТВ, мы сказали: «Классно, можно будет задать классные вопросы».
Игорь Луцкий, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Мне очень приятно сегодня быть в университете, в Могилеве. Посмотрев в музее, сколько талантливых людей вышло отсюда, я даже не сомневаюсь в том, что здесь есть кадры, которые будут работать на «Столичном телевидении» и не только. Ведь земля богата талантами, главное – их суметь найти.
Андрей Гаев, председатель Государственного комитета по имуществу:
Сегодня как раз будет полезно студентам услышать о том, что мы смогли сделать для развития нашей родины. Нам очень важно услышать, что же их волнует, и постараться ответить на их вопросы.
В университете учится почти 5 тысяч студентов, более 500 – иностранные, по трём десяткам специальностей. Это не только будущие педагоги, но и юристы, журналисты, экономисты. Со 2020 года учебное заведение предложит и новые. Среди них фармакология и информационные системы.