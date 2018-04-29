﻿ Открытие мотосезона в Минске. Ведущая программы «Неделя» сменила жакет на косуху и проехалась с колонной байкеров | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Неделя

Открытие мотосезона в Минске. Ведущая программы «Неделя» сменила жакет на косуху и проехалась с колонной байкеров

29.04.2018 - 23:45

Новости Беларуси. Байкеры из Беларуси, России и стран Балтийского региона принимают участие в открытии мотосезона H.O.G. Spring Challenge 2018 в Минске, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

29 апреля мотоциклисты из более чем 10 стран проехали в колонне от Кургана Славы до центра города. Съемочная группа «Недели» наблюдала за байкерами с высоты птичьего полета.

И не только наблюдала: ведущая программы Юлия Огнева узнала, как выбрать мотоцикл, сколько он весит и зачем нужны кожаная куртка и обтягивающие джинсы. И, конечно, проехалась с байкерами до самого центра Минска.

Подробности в видеоматериале.

Открытие мотосезона в Минске. Ведущая программы «Неделя» сменила жакет на косуху и проехалась с колонной байкеров
Открытие мотосезона в Минске. Ведущая программы «Неделя» сменила жакет на косуху и проехалась с колонной байкеров
Фото. Открытие мотосезона в Минске. Ведущая программы «Неделя» сменила жакет на косуху и проехалась с колонной байкеров
Открытие мотосезона в Минске. Ведущая программы «Неделя» сменила жакет на косуху и проехалась с колонной байкеров
Фото. Открытие мотосезона в Минске. Ведущая программы «Неделя» сменила жакет на косуху и проехалась с колонной байкеров
Открытие мотосезона в Минске. Ведущая программы «Неделя» сменила жакет на косуху и проехалась с колонной байкеров
Фото. Открытие мотосезона в Минске. Ведущая программы «Неделя» сменила жакет на косуху и проехалась с колонной байкеров
Открытие мотосезона в Минске. Ведущая программы «Неделя» сменила жакет на косуху и проехалась с колонной байкеров
Фото. Открытие мотосезона в Минске. Ведущая программы «Неделя» сменила жакет на косуху и проехалась с колонной байкеров
Открытие мотосезона в Минске. Ведущая программы «Неделя» сменила жакет на косуху и проехалась с колонной байкеров
Фото. Открытие мотосезона в Минске. Ведущая программы «Неделя» сменила жакет на косуху и проехалась с колонной байкеров
Открытие мотосезона в Минске. Ведущая программы «Неделя» сменила жакет на косуху и проехалась с колонной байкеров
Фото. Открытие мотосезона в Минске. Ведущая программы «Неделя» сменила жакет на косуху и проехалась с колонной байкеров
Открытие мотосезона в Минске. Ведущая программы «Неделя» сменила жакет на косуху и проехалась с колонной байкеров
Фото. Открытие мотосезона в Минске. Ведущая программы «Неделя» сменила жакет на косуху и проехалась с колонной байкеров
Открытие мотосезона в Минске. Ведущая программы «Неделя» сменила жакет на косуху и проехалась с колонной байкеров
Фото. Открытие мотосезона в Минске. Ведущая программы «Неделя» сменила жакет на косуху и проехалась с колонной байкеров
Открытие мотосезона в Минске. Ведущая программы «Неделя» сменила жакет на косуху и проехалась с колонной байкеров
Фото. Открытие мотосезона в Минске. Ведущая программы «Неделя» сменила жакет на косуху и проехалась с колонной байкеров

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Брутальный праздник под вспышки фотокамер и аплодисменты прохожих: как в Минске стартовал мотосезон-2018?
Брутальный праздник под вспышки фотокамер и аплодисменты: как в Минске стартовал мотосезон-2018?
Мастерство вождения от мотоциклистов: в Минске официально стартовал фестиваль HOG Spring Challenge 2018
Мастерство вождения от мотоциклистов: в Минске официально стартовал фестиваль H.O.G. Spring Challenge 2018
Шоу летающих мотоциклистов, трюки на Harley-Davidson, выступления NUTEKI, J:МОРС. Чего ждать от H.O.G. Spring Challenge 2018
21 апреля откроется мотосезон в Солигорске
21 апреля откроется мотосезон в Солигорске
«Просто захотелось какого-то драйва». На мотозаезде байкеров в Минске можно было попробовать «сдать площадку» по категории А
«Просто захотелось какого-то драйва». На мотозаезде байкеров в Минске можно было попробовать «сдать площадку» по категории А
«Кто-то ловит рыбу, кто-то катается на байке». В Минске официально открылся мотосезон заездом байкеров
«Кто-то ловит рыбу, кто-то катается на байке». В Минске официально открылся мотосезон заездом байкеров
В Беларуси через 13 дней официально стартует мотосезон
В Беларуси через 13 дней официально стартует мотосезон
ГАИ об изменениях в отношении мотоциклистов: «Мы рассматриваем возможности»
Все новости по теме Мотоциклисты
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru