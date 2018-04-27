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Открытие сезона фонтанов-2018 у Большого театра в Минске: видеофакт

27.04.2018 - 22:56

Новости Беларуси. 27 апреля в Минске впервые после зимы включили фонтаны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Музыкальные, танцующие и с разнообразной подсветкой – всего 34 декоративных источника. Открытие сезона по традиции прошло у главного фонтана столицы – на площади у Большого театра.

Излюбленный минчанами и гостями столицы фонтан в 2018 году стал еще зрелищней: высоту водных струй увеличили 18 метров (это высота шестиэтажного дома). Кроме того, специалисты подготовили и несколько технических секретов, что бы удивить горожан принципиально новыми водными па. Шесть месяцев фонтаны будут радовать минчан прохладой в жаркие дни. Закроется сезон в конце сентября.

Открытие сезона фонтанов-2018 у Большого театра в Минске: видеофакт

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