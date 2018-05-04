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Отмена визового режима станет подспорьем для развития туризма и бизнеса. Беларусь и Китай готовят соглашение о безвизовой политике

04.05.2018 - 14:31

Новости Беларуси. Беларусь и Китай готовят соглашение о безвизовой политике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом сегодня, 4 мая, заявил председатель Совета Республики Михаил Мясникович во время пресс-конференции для представителей китайских медиа.

Документ может быть подписан уже до конца 2018 года. Речь идет о сроке пребывания до 30 дней. Для этого у стран есть хорошая база.

Сегодня наши туристы могут без специальных формальностей ездить на китайский остров Хайнань, безвизовая политика действует и с Гонконгом. Въездной документ также не нужен белорусам при поездке в КНР менее чем на пять дней, а также дипломатам и тургруппам.

Чао Южань, корреспондент журнала «Вокруг света» (Китай):
Отмена визового режима до 30 дней станет подспорьем для развития туризма двух стран, а также бизнеса. Я знаю, что очень многие жители Китая хотели бы побывать в Беларуси. И соглашение станет для них отличной возможностью познакомиться с вашей прекрасной страной.

Отмена визового режима станет подспорьем для развития туризма и бизнеса. Беларусь и Китай готовят соглашение о безвизовой политике

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